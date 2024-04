Kiedy nowy Battlefield ujrzy światło dzienne i czego należy się spodziewać? Branżowe przecieki to potencjalne źródło niuansów fabularnych, w tym przypadku stron konfliktu w nowej odsłonie serii.

W 2021 r. miała miejsce premiera Battlefield 2042. Premiera burzliwa, dodajmy. Głośnym echem odbił się stan gry w pierwszych tygodniach (a nawet miesiącach), niemniej zespół odpowiedzialny za tytuł konsekwentnie aktualizuje grę, co przekłada się na wyższy komfort rozgrywki. Nie jest jednak tajemnicą, że część graczy nie darzy szczególną sympatią aktualnej odsłony Battlefield. Może następna część zdoła ich przekonać?

Nowy Battlefield w czasach współczesnych?

Nowy Battlefield to bohater wielu przecieków. Tym razem otrzymujemy informacje od znanego w branży, dobrze poinformowanego Toma Hendersona. Jeden z użytkowników serwisu X “odkopał” wpis dziennikarza z 2021 r. dodając, że “Tom miał rację”, jeśli chodzi o ujawnienie szczegółów Battlefield 2042 przed premierą.

rozwiń

Tom Henderson potraktował to najwyraźniej jako pretekst do ujawnienia szczegółów nowego Battlefielda, którego umownie można nazwać Battlefield 7. W nadchodzącej odsłonie rdzeniem fabularnym będzie konflikt między NATO i “ogromną prywatną armią” - głosi przeciek. To z kolei może oznaczać, że nowy Battlefield będzie mniej futurystyczny, a bardziej nastawiony na realizm.

Premiera Battlefield 7

Premiera Battlefield 7, lub po prostu nowego Battlefielda, pozostaje tajemnicą, ale cenną poszlaką jest raport finansowy EA. Stuart Canfield mówi o nowym Battlefieldzie w kontekście roku fiskalnego 2025. Ten zaś trwa od kwietnia 2025 r. do marca 2026 r. Czy tak właśnie wygląda okno premierowe? Czas pokaże.

Warto również wspomnieć o pewnych zmianach. Szeregi EA Dice opuścił weteran branży Marcus Letho. To właśnie on założył studio Ridgeline Games, któremu powierzono opracowanie kampanii fabularnej nowego Battlefielda. Jak to wpłynie na kształt nadchodzącej gry? Kolejny znak zapytania.

Źródło: X, zdjęcie otwarcia: DICE