Primitive to kolejna polska gra, która ma szanse wzbudzić większe zainteresowanie. Nie tylko z racji swojego pochodzenia, ale też z uwagi na kilka innych powodów.

Primitive, nowy polski survival i to na Unreal Engine 5

W ostatnim czasie świetnie ma się szeroko pojęty gatunek survivalowy. Primitive, przygotowywany przez Games Box S.A., też będzie się do niego zaliczać. Chociaż warto nadmienić, że sami twórcy określają ten projekt jako przygodowo-survivalową grę akcji. Co jeszcze wiadomo o Primitive poza tym, że będzie to polska gra?

Zgodnie z sugestią w tytule, nie będziemy mieli do czynienia z człowiekiem współczesnym. Akcję gry osadzono w epoce kamienia łupanego. Gracze będą mieli okazję spotkać mamuty, tygrysy szablozębne, wrogie plemiona neandertalczyków oraz pierwszych homo sapiens. Jednocześnie powinni nastawiać się na otwarty świat i jednoosobową rozgrywkę. Obiecywanych jest wiele mechanik survivalu, trzeba będzie pomóc głównemu bohaterowi w eksploracji, polowaniach, budowie schronień i wytwarzaniu przydatnych przedmiotów. Nie zabraknie też walk.

„Epoka kamienia łupanego to fascynujący okres. Życie pierwszych ludzi było uwarunkowane przez dzikie i pierwotne siły, a świat był pełen niebezpieczeństw niespotykanych w kolejnych epokach. W Primitive zamierzamy połączyć brutalny survival w otwartym świecie z elementami różnych gatunków gier, by stworzyć finalnie unikalną i hipnotyzującą mieszankę.” - CEO Games Box S.A., Tomasz Supeł

Jeśli chodzi o kwestie techniczne, potwierdzono, iż gra powstaje na silniku Unreal Engine 5.

Zwiastun gry Primitive

Kiedy premiera gry Primitive?

Jeśli zapowiedź wpadła Wam w oko, będziecie musieli uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Primitive znajduje się na wczesnym etapie produkcji, data premiery nie została jeszcze ustalona. Póki co potwierdzono wyłącznie wersję na PC, o której już teraz informuje karta na Steam. Twórcy nie wykluczają jednak, że z czasem powstanie też wersja na konsole.

„Projekt jest na razie na wczesnym etapie produkcji. Tematycznie Primitive to gra zbliżona do tytułów w stylu Far Cry Primal, ale w naszej koncepcji stawiamy mocniej na realizm i ukazanie pierwotnego charakteru rzeczywistości sprzed wielu tysięcy lat, gdy wszystko sprowadzało się do czystej siły oraz walki o dominację i przetrwanie.” - CEO Games Box S.A., Tomasz Supeł

Źródło:Games Box S.A.