CD Projekt RED nie zapomina o Cyberpunk 2077. Do gry trafia kolejna duża aktualizacja. Wiemy, co przyniesie.

Aktualizacja 1.61 dla Cyberpunk 2077 bez tajemnic

CD Projekt sporo mówił ostatnio o swoich planach, ale w sporej mierze skupiał się na losach marki Wiedźmin. Nie znaczy to jednak, że CD Projekt RED zakończyło przygodę z Cyberpunk 2077. Poza fabularnym rozszerzeniem Phantom Liberty ekipa systematycznie przygotowuje kolejne aktualizacje i dziś oficjalnie ogłoszono tę z numerem 1.61.

Wydaje się, że na pierwszy plan wysuwa się tutaj wprowadzane wsparcie dla AMD FSR (AMD FidelityFX Super Resolution). Co ważne, mowa o wersji 2.1, które przyniosła kilka istotnych ulepszeń. Będzie to element wprowadzony do Cyberpunk 2077 w wersjach na PC i konsole nowej generacji.

rozwiń

Co poza AMD FSR 2.1 w nowej aktualizacji Cyberpunk 2077?

Tradycyjnie w przypadku większych aktualizacji producent podzielił wprowadzane nowości na kilka kategorii. Dotyczą zadań i otwartego świata (to głównie wyeliminowane błędy zgłaszane przez graczy), rozgrywki, interfejsu oraz efektów wizualnych.

W tym ostatnim kontekście pojawia się wzmianka o elemencie, jaki wprowadzono w jednej z wcześniejszych łatek - parasolkach. Od teraz NPC w Night City mają nosić parasole w różnych kolorach i kształtach. Poza tym i tu wyeliminowano kilka bugów. Poprawiono lokalizację obiektów źle umieszczonych na mapie i usunięto problem pojawiający się po zmianie rozmiaru piersi V u Ripperdoca (przenikały przez ubranie).

Pełną listę zmian można znaleźć na oficjalnej stronie gry (link w powyższym poście z Twittera).

Patch 1.61 do Cyberpunk 2077. Kiedy premiera?

Zainteresowani nie będą długo czekać, „już niebawem” aktualizacja powinna być dostępna dla każdego posiadacza gry. Została przygotowana z myślą o wszystkich platformach docelowych, PC, konsolach Xbox i PlayStation oraz usłudze Google Stadia. Tylko wspomniane AMD FidelityFX Super Resolution 2.1 będzie wspierane z ograniczeniami, na PC i konsolach nowej generacji. Reszta nowości trafi do wszystkich.

Źródło: @CyberpunkGame