Zbliża się premiera Prince of Persia: The Lost Crown. Ubisoft jest najwyraźniej pewny swego i udostępnia wersję demonstracyjną swojego dzieła. Jeśli dodamy do tego pozytywny odbiór recenzentów, to wniosek nasuwa się sam: warto zagrać.

Ubisoft i mocne otwarcie roku

Najlepsze gry 2024 zaczynają materializować się na naszych oczach. Ubisoft wzbogacił premiery gier w styczniu 2024 poprzez Prince of Persia: The Lost Crown, które ujrzy światło dzienne 18.01.2024 r. i zagości na PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch.

Już teraz zaczęły spływać recenzje przedpremierowe. Branża pozytywnie odbiera Prince of Persia: The Lost Crown. Średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi w momencie pisania tych słów 86/100 (na podstawie 65 recenzji). My również doceniliśmy rozgrywkę w Prince of Persia: The Lost Crown.

Prince of Persia: The Lost Crown do sprawdzenia za darmo

Prince of Persia: The Lost Crown Demo na PC znajdziemy w Epic Games Store oraz Ubisoft Store.

Bezpłatne demo przewidziano również na konsolach PS4, PS5, XOne, XSX.

I rzecz jasna darmowa wersja próbna w Nintendo eShop.

Warto dodać, że Prince of Persia: The Lost Crown w GeForce Now pojawi się już w dniu swojej premiery.

Ambitne plany Ubisoftu

To nie wszystko, co szykuje Ubisoft w 2024 r. Chwilę po debiucie Prince of Persia: The Lost Crown, na rynek trafi długo oczekiwane Skull and Bones. Chyba największe emocje wzbudza premiera Star Wars Outlaws, ale niestety nie znamy konkretnej daty premiery tego potencjalnego hitu.

Źródło: Ubisoft