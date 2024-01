Star Wars Outlaws to zdecydowanie jedna z najbardziej oczekiwanych gier 2024. Ubisoft chce zaoferować graczom gigantyczną produkcję z otwartym światem. Czym byłaby branża gier, gdyby nie rozmaite przecieki? Kiedy premiera Star Wars Outlaws?

Ubisoft ma plan na 2024 i to bardzo sprytny

Na takie gry warto czekać. Pytanie tylko brzmi: ile mamy czekać? Jeśli spojrzymy na najlepsze gry 2024, to dostrzeżemy kilka produkcji z ramienia Ubisoftu: czy to nowe Prince of Persia, czy Skull and Bones no i wreszcie – Star Wars Outlaws.

Pierwszy pokaz ujawniający gameplay Star Wars Outlaws dość mocno nakręcił spiralę hype’u, niemniej trudno o konkretne informacje. Wiemy, że gra trafi na PC, PS5 oraz XSX w bliżej nieokreślonym terminie 2024 r. Aktualnie w sieci trwa niemałe zamieszanie związane właśnie z datą premiery.

Kiedy premiera Star Wars Outlaws?

Co tu się właściwie wydarzyło? Na łamach Disney Parks pojawił się intrygujący wpis, z którego wynikało, że Star Wars Outlaws trafi na rynek pod koniec 2024 r. Treść oczywiście poddano edycji i aktualnie na próżno szukać tych słów, ale w sieci nic nie ginie.

Ubisoft również zabrał głos i dementuje te doniesienia. W oświadczeniu przekazanym redakcji IGN zaznaczono, że termin “pod koniec 2024 r” został zaktualizowany do “prawidłowego” okna premierowego, które obejmuje cały rok 2024. Oficjalnie nie wiemy więc, w który kwartał 2024 celuje Ubisoft.

Im później tym lepiej?

Oczekiwania wobec Star Wars Outlaws są wysokie, na co wskazuje odzew graczy. My również czekamy z niecierpliwością na ten obiecujący tytuł. Może to będzie niepopularna opinia, ale chyba warto zaczekać nieco dłużej, by Ubisoft dostarczył dzieło kompletne.

Oby premiera nie została opóźniona do przyszłego roku, bo wtedy nastąpi premiera GTA 6. A chyba nikt nie chce konkurować z GTA 6. Chyba że mowa o twórcach fotorealistycznej gry Unrecord, którzy w formie żartu rzucili wyzwanie Rockstar Games.

Źródło: Disney, X, IGN