Co prawda to jeszcze nie ten Silent Hill, na który najbardziej liczą fani, ale i ten tytuł ma spore szanse niesamowicie nas przerazić. Silent Hill: The Short Message to pierwsza tegoroczna niespodzianka od Konami dla posiadaczy PS5, bo tytuł ten już dziś wyląduje

Pamiętacie jeszcze zeszłoroczne Xbox Developer_Direct? Microsoft dorzucił tam nieźle do pieca ogłaszając nagle pojawienie się Hi-Fi Rush, jak się później okazało – małej, ale niesamowitej perełki. Włodarze PlayStation najwyraźniej też chwili zrobić tak dobre wejście w nowy rok i na pierwszy, tegoroczny State of Play przygotowali podobną, choć dużo mroczniejszą niespodziankę. Oto bowiem już dziś na PS5 trafia Silent Hill: The Short Message – nowa, dość niezwykła opowieść z tego uniwersum. Co więcej, zagramy w nią zupełnie za darmo, wystarczy konsola.

Silent Hill: The Short Message będzie przerażającym doświadczeniem

Ciekawostka, o tej odsłonie serii pierwszy raz usłyszeliśmy jakieś 2 lata temu, ale do tej pory nie było o niej zbyt wiele wiadomo, poza tym, że gra miała wykorzystywać SMSy do budowania bardziej przerażającego klimatu. I choć jak widać po zwiastunie ten element może stanowić istotną część rozgrywki to jednak dużo większe wrażenie robi tu mroczna atmosfera i widok z pierwszej osoby. Ciekawe czy historia dotrzyma kroku legendarnej już marce.

Źródło: State of Play 2024