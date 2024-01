Xbox Game Pass może otrzymać kolejną polską grę. Deweloperzy ze Starward Industries informują, że trwają wstępne rozmowy, jednakże ambitne plany studia na tym się nie kończą.

W listopadzie 2023 r. miała miejsce premiera gry Niezwyciężony. Dzieło Starward Industries jest gamingową adaptacją powieści Stanisława Lema o tym samym tytule. Produkcja ma szereg walorów, które czynią ją interesującym doświadczeniem.

Niezwyciężony w Xbox Game Pass? A może PS Plus?

29 stycznia odbył się czat inwestorski z zarządem Starward Industries. To doskonałe źródło wiedzy. Przyjrzyjmy się więc planom polskiego dewelopera: po pierwsze trwają poszukiwania partnera, który pomógłby w wydaniu Niezwyciężonego w wersji VR.

Starward Industries najwyraźniej negocjuje z Microsoftem i/lub Sony. Niezwyciężony może trafić do biblioteki Xbox Game Pass lub PS Plus. Przedstawiciele studia podkreślają, że trwają wstępne rozmowy. Co więcej, gra otrzyma szereg DLC na 12 miesięcy (jeden duży patch na miesiąc), niewykluczone też, że pojawi się darmowa zawartość.

Nowy projekt

Ekipa już pracuje nad nową grą, ale jest to wczesny etap. Wskazuje na to fragment czatu inwestorskiego, w którym przekazano, że:

kolejna gra “jest w imadle kreacji od ponad roku”;

deweloper aktualnie weryfikuje dostosowanie gatunku gry do “gracza jutra”;

trwają konsultacje ze specjalistami z branży, co ma być fundamentem założeń gameplayowych;

istnieją już grywalny prototypy;

rozważane są “różne opcje rozwoju produktu”, w tym wczesny dostęp.

