Farming Simulator 22 pokazuje potęgę wirtualnego rolnictwa. Tu nie ma żadnego powodu do protestowania. Gra wydana samodzielnie przez Giants Software, wraz z jej późniejszymi wersjami - Edycją Platynową i Edycją Premium - osiągnęła imponujący wynik sprzedaży.

W listopadzie 2021 r. światło dzienne ujrzała gra Farming Simulator 22. Za produkcję jak i kwestie wydawnicze odpowiada Giants Software. Tytuł ciągle “żyje”, jest konsekwentnie rozwijany, a imponująca sprzedaż nie pozostawia złudzeń - Farming Simulator 22 to fenomen.

Farming Simulator 22: pęka kolejna bariera

Jak wobec tego wygląda sprzedaż? Podstawowa wersja gry wraz z późniejszymi wersjami to ponad 6 mln sprzedanych kopii. Gra osiągnęła również inne ważne kamienie milowe, jeśli chodzi o aktywność w trybie wieloosobowym i dostępne modyfikacje.

Boris Stefan, szef działu wydawniczego w Giants Software, z entuzjazmem komentuje: "Widok milionów aktywnych wirtualnych farmerów na naszych polach jest potwierdzeniem naszej nieustającej pasji, ciągłego zaangażowania w serię i strategii samodzielnego publikowania". Dodaje również, że społeczność graczy, która jest niezwykle zaangażowana, odzwierciedla ten sam poziom pasji i poświęcenia, który rośnie z każdym dniem.

Oficjalne mody urozmaicają rozgrywkę

Wydawca zauważa również znaczący wzrost zainteresowania trybem wieloosobowym i dostępnością większej liczby modów. Firma informuje o rekordowej aktywności na serwerach, ponieważ gra Farming Simulator okazuje się być równie relaksująca i satysfakcjonująca w trybie wieloosobowym. Z ponad 100 000 dedykowanych serwerów online jednocześnie, szwajcarska firma obserwuje stale rosnącą liczbę wspólnie zarządzanych farm.

Farming Simulator 22 przewyższył również poprzednią odsłonę pod względem dostępnych modów. Obecnie gra oferuje ponad 5600 dostępnych modyfikacji na oficjalnym ModHubie. Wszystkie te modyfikacje, przetestowane przez wewnętrzny zespół QA firmy Giants Software, są dostępne bezpośrednio z poziomu gry.

Do Farming Simulator 22 pobrano łącznie 1,4 miliarda modów, co stanowi około połowę wszystkich pobrań modyfikacji w serii od jej powstania w 2008 roku. Zawartość generowana przez użytkowników wciąż zyskuje na popularności, co jest kolejnym dowodem na rosnące zainteresowanie tą grą.

Źródło: Giants Software