Konsorcjum WPC (Wireless Power Consortium) ogłosiło nowy standard bezprzewodowego ładowania, którego nazwa handlowa to Qi2. Co ciekawe, wykorzystano w nim rozwiązanie, które od ponad dwóch lat znaleźć można w akcesoriach firmy Apple.

Nowy standard bezprzewodowego ładowania - Qi2

Nietrudno się domyślić, że nowy standard to kolejna generacja standardu Qi, który na rynku pojawił się w 2008 roku.

Akcesoria zgodne z Qi2 wykorzystywać będą rozwiązanie znane ze sprzedawanych od dwóch lat przez firmę Apple akcesoriów MagSafe, czyli magnesów, które ułatwiają prawidłowe spozycjonowanie urządzenia na ładowarce. Gwarantuje to, że cewka w ładowanym urządzeniu jest w stanie odbierać energię, ponieważ znajduje się w odpowiedniej pozycji względem cewki ładowarki, która wytwarza pole elektromagnetyczne.



Logo Qi2

W wydanym przez WPC komunikacie prasowym przeczytać można, że konstrukcja wykorzystująca magnesy poprawia efektywność energetyczną oraz znacznie przyśpiesza proces ładowania bezprzewodowego.

Co więcej, nowy standard ma przyczynić się do powstania zupełnie nowych kategorii ładowanych bezprzewodowo urządzeń. Po drugie, dzięki temu rozwiązaniu w niedalekiej przyszłości znacznie wzrosnąć ma prędkość, a co za tym idzie moc bezprzewodowego ładowania. Oferowane przez Apple akcesoria MagSafe są w stanie ładować z maksymalną mocą 15 watów, a to niezbyt wiele.



Ładowarka Apple MagSafe

Qi2 zastąpi obecny standard Qi, a zadebiutować ma jeszcze w tym roku. Konkretna data nie jest znana. Pierwsze urządzenia i akcesoria zgodne z nowym rozwiązaniem pojawią się pod koniec 2023 roku.

Źródło: businesswire