W tym poradniku znajdziecie wszystko co trzeba wiedzieć na temat tego jak połączyć iPhone z telewizorem. Wbrew pozorom nie jest to skomplikowane. Zatem jak podłączyć iPhone do TV? Zapraszamy do lektury.

W jakim celu łączyć iPhone’a z telewizorem?

Funkcja podłączania iPhone’a do telewizora, a co za tym idzie wyświetlania obrazu ze smartfona na dużym ekranie może przydać się w co najmniej kilku przypadkach. Ja najczęściej korzystam z tego rozwiązania wtedy, gdy chcę pokazać znajomym zdjęcia i filmy, które zapisane są na moim iPhonie. Eliminuje to konieczność oglądania materiałów na małym ekranie przez kilka osób jednocześnie, a po drugie zdjęcia i filmy są po prostu większe.

Co więcej, w przypadku filmów jest jeszcze jedna zaleta. Na ekranie telewizora można oglądać je w pełnej rozdzielczości. Nowsze modele iPhone’ów, takie jak na przykład iPhone 14 Pro Max, potrafią nagrywać wideo w rozdzielczości 4K, ale rozdzielczość ich wyświetlacza jest mniejsza i nie pozwala cieszyć się pełnią możliwości kamer tego smartfona.

Źródło: Apple

Dzięki połączeniu iPhone’a z telewizorem można także strumieniować wideo z różnych aplikacji na duży ekran. Przyda się to w przypadku, gdy na telewizorze nie ma dostępu do treści, które oglądać możemy na iPhonie. Jako przykład podać można sytuację, w której jesteśmy u znajomych i na iPhonie mamy zainstalowaną aplikację jakiegoś serwisu streamingowego z wykupionym abonamentem, której na swoim telewizorze nie mają gospodarze. Wtedy wystarczy włączyć strumieniowanie zawartości wideo lub klonowanie ekranu iPhone’a na telewizor. W odróżnieniu od oglądania na ekranie smartfona, w tym przypadku wideo także wyświetlane będzie w pełnej rozdzielczości, którą oferuje dany serwis.

Warto też dodać, że klonowanie obrazu umożliwia wyświetlanie na ekranie telewizora wszystkiego tego, co widać na iPhonie. Można zatem nawet grać w gry, korzystać z aplikacji czy przeglądać Internet.

Jest jednak jeden warunek. Telewizor musi obsługiwać AirPlay 2. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele modeli, które są kompatybilne z tą technologią. Jest to większość modeli z 2018 roku lub nowszych takich marek jak LG, Samsung czy Sony. AirPlay 2 wspierają także urządzenia marki VIZIO. W tym przypadku w gronie kompatybilnych telewizorów znajdą się nawet modele z 2016 roku. Znamy także sposoby jak połączyć iPhone ze starszymi telewizorami, ale o tym później.

Jak połączyć iPhone z TV obsługującym AirPlay2?

Całość jest bardzo łatwa i zajmuje dosłownie kilka sekund. To co wyświetlane jest na ekranie iPhone’a można przesyłać na telewizor na dwa sposoby - poprzez klonowanie ekranu oraz strumieniowanie zawartości wideo. Co istotne, w każdym przypadku telewizor obsługujący AirPlay 2 musi być podłączony do tej samej sieci Wi-Fi co iPhone.

Jak przerzucić obraz z iPhone na telewizor?

Po upewnieniu się, że oba urządzenia są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi wystarczy otworzyć jakąś aplikację, w której strumieniowane jest wideo. Warto dodać, że w każdym przypadku wygląda to tak samo (przykład Apple TV i Prime Video).

Następnie należy rozpocząć odtwarzanie wideo i na ekranie odnaleźć ikonę AirPlay 2.

Prime Video

Apple TV

Na ekranie pojawi się lista urządzeń, które kompatybilne są z AirPlay2, a co za tym idzie będzie można przenieść na nie obraz z iPhone’a. Po wybraniu urządzenia obraz automatycznie pokaże się na jego ekranie.

Prime Video

Apple TV

W celu zakończenia strumieniowa należy ponownie stuknąć ikonę AirPlay 2 i z listy wybrać „iPhone”.

Prime Video

Apple TV

Jak sklonować ekran z iPhone na telewizor?

Jak już wspomniano, w tym przypadku także oba urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Powtarzamy to za każdym razem, ale to warunek konieczny do tego, by móc korzystać z AirPlay 2.

Uruchamianie klonowania odbywa się z poziomu centrum sterowania. W przypadku iPhone’a X i nowszych modeli uruchamia się je poprzez przesunięcie palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu. W modelu 8 i starszych należy przesunąć palcem w górę od dołu ekranu.

Następnie należy stuknąć w ikonę „Klonowanie ekranu”.

Naszym oczom ukaże się znana już lista kompatybilnych urządzeń. W tym przypadku na telewizorze może pojawić się kod funkcji AirPlay 2, który wprowadzić trzeba na iPhonie. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy łączymy się z danym telewizorem lub innym urządzeniem po raz pierwszy.

Aby zakończyć klonowanie należy ponownie otworzyć centrum sterowania i stuknąć ikonę klonowania ekranu, a następnie opcję „Zakończ klonowanie”.

W najnowszych modelach iPhone’ów serii Pro klonowanie zakończyć można także z poziomu Dynamic Island.

A co w przypadku starszych telewizorów?

Problem zaczyna się w przypadku, gdy telewizor nie jest kompatybilny z AirPlay 2, ale nie oznacza to, że połączenie go z iPhonem jest niemożliwe.

Najprostszym rozwiązaniem jest zakup przystawki Apple TV, ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest to tanie rozwiązanie. Tańszy wariant najnowszego modelu kosztuje bowiem 829 złotych, ale nawet zakup starszego modelu HD to wydatek około 700 złotych. Przy okazji podpowiadamy, że różnica w cenie jest na tyle mała, że nie warto kupować poprzednich generacji.

Przystawka Apple TV. Źródło: Apple

Posiadając Apple TV, zarówno strumieniowanie jak i klonowanie ekranu odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku telewizorów obsługujących technologię AirPlay 2.

Na tym kończą się oficjalne i zalecane przez firmę Apple sposoby łączenia iPhone’a z telewizorem. Warto jednak dodać, że możliwości jest więcej. Często proponowanym rozwiązaniem jest wykorzystanie Chromecasta, czyli podłączanej do telewizora przystawki marki Google. Należy połączyć ją z tą samą siecią Wi-Fi, do której podłączony jest iPhone, a następie na smartfona ściągnąć aplikację, która umożliwi jej obsługę. W tym celu w App Store należy wyszukać frazę „chromecast” i wybrać odpowiadającą nam pozycję, a jest ich wiele. Warto jednak dodać, że nie działa to tak dobrze jak w przypadku wyżej opisanych metod.

Przystawka Chromecast. Źródło: Google

Na koniec wspomnimy jeszcze o tym, że iPhone’a podłączyć można do telewizora nawet za pomocą przewodu. Wystarczy zaopatrzyć się w przejściówkę ze złącza Lightning na cyfrowe złącze audio-video. W internetowym sklepie Apple kosztuje ona 299 złotych. Warto dodać, że potrzebny będzie do tego także przewód HDMI. Maksymalna rozdzielczość, którą obsługuje ta przejściówka to 1080p.

Przejściówka ze złącza Lightning na cyfrowe AV. Źródło: Apple

Jak widać, sposobów na połączenie iPhone’a z telewizorem jest wiele. Najlepsze są te oficjalne, do których niezbędny jest telewizor z obsługą AirPlay 2 lub przystawka Apple TV. Są jednak także nieoficjalne sposoby, które umożliwiają połącznie smartfona marki Apple ze starszymi modelami telewizorów.