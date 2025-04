Poznań Motor Show, 24 kwietnia 2025 r. – Firma Prido, polski producent kamer samochodowych, zaprezentowała swój najnowszy model wideorejestratora – Prido X8 4K Wi-Fi GPS.

Materiał sponsorowany przez Prido

Nowe urządzenie to bezpośredni następca znanego i cenionego modelu Prido X6 GPS, który zdobył uznanie zarówno wśród użytkowników, jak i ekspertów branżowych. X8 to kolejny krok w rozwoju marki, kamera oferuje jeszcze wyższy standard bezpieczeństwa i wygody w codziennej jeździe. Firma Prido zorganizowała premierę nowego wideorejestratora podczas targów Poznań Motor Show.

Nowoczesna technologia rejestrowania obrazu – rozdzielczość 4K i FullHD

Prido X8 4K Wi-Fi GPS wyposażono w przednią kamerę, która rejestruje obraz w rozdzielczości 4K (3840x2160 pikseli), co gwarantuje wyjątkową jakość i szczegółowość nagrań. Dzięki temu możliwe jest dokładne odwzorowanie sytuacji na drodze – od tablic rejestracyjnych po warunki otoczenia, nawet w trudnym świetle czy przy dużej prędkości. Tylna kamera, dołączona do zestawu, nagrywa w jakości FullHD (1920x1080 pikseli), co w zupełności wystarcza do precyzyjnego monitorowania przestrzeni za pojazdem.

Taka konfiguracja – połączenie kamery przedniej 4K oraz tylnej FullHD – umożliwia kompleksowe rejestrowanie sytuacji drogowych z przodu i z tyłu pojazdu, co znacząco zwiększa poczucie bezpieczeństwa kierowcy.



Kamera cofania i linie pomocnicze – komfort podczas manewrowania

Tylna kamera w Prido X8 pełni również funkcję kamery cofania. Po podłączeniu jej do instalacji świateł wstecznych, rejestrator automatycznie przechodzi w tryb cofania w momencie wrzucenia biegu wstecznego. Na ekranie pojawia się wówczas obraz z tylnej kamery uzupełniony o kolorowe linie pomocnicze, które ułatwiają zlokalizowanie przeszkód oraz precyzyjne parkowanie nawet w trudnych warunkach.

Pełnoekranowy dotykowy wyświetlacz w lusterku – elegancja i intuicja

Wideorejestrator Prido X8 4K Wi-Fi GPS charakteryzuje się eleganckim designem – cała powierzchnia lusterka została zagospodarowana jako ekran dotykowy o przekątnej 9,66 cala (24,54 cm). Wyświetlacz oferuje wysoką rozdzielczość oraz błyskawiczny czas reakcji na dotyk, co czyni obsługę intuicyjną i wygodną. Można z niego korzystać zarówno w czasie rzeczywistym, obserwując obraz z kamer, jak i podczas przeglądania zapisanych nagrań. Ekran umożliwia także przełączenie w tryb klasycznego lusterka, dezaktywując wyświetlacz lub uruchamiając wygaszacz ekranu.

Wi-Fi 6 – szybki transfer i nowa aplikacja Prido GO

Jednym z najważniejszych ulepszeń w modelu X8 jest zastosowanie nowoczesnego modułu Wi-Fi 6, który zapewnia nawet kilkukrotnie szybszy transfer danych w porównaniu do poprzednich wersji. Dzięki temu przesyłanie nagrań z kamery na smartfona jest znacznie szybsze i wygodniejsze. Kamera współpracuje z bezpłatną aplikacją mobilną Prido GO, dostępną zarówno na systemy Android, jak i iOS. Aplikacja umożliwia przeglądanie nagrań, zmianę ustawień kamery oraz zarządzanie plikami bez konieczności użycia komputera czy kabla.

Moduł GPS – rejestracja prędkości i lokalizacji

Każdy egzemplarz wideorejestratora Prido X8 wyposażony jest w zewnętrzny moduł GPS, który rejestruje dane dotyczące prędkości oraz położenia pojazdu. Funkcja ta ma szczególne znaczenie w kontekście wypadków i kolizji – umożliwia bowiem odtworzenie trasy oraz warunków, w jakich doszło do zdarzenia. Dane GPS mogą stanowić ważny materiał dowodowy przy dochodzeniu roszczeń ubezpieczeniowych.

Sterowanie głosowe – wygoda i bezpieczeństwo

Prido X8 4K Wi-Fi GPS obsługuje funkcję sterowania głosowego, co pozwala kierowcy na zmianę podstawowych ustawień i funkcji kamery bez konieczności odrywania rąk od kierownicy czy spuszczania wzroku z drogi. System rozpoznaje proste komendy głosowe, co znacząco zwiększa komfort użytkowania i podnosi poziom bezpieczeństwa podczas jazdy.

Zaawansowane tryby parkingowe – bezpieczeństwo także podczas postoju

Nowy wideorejestrator Prido obsługuje trzy tryby pracy w trybie parkingowym:

Klasyczny – kamera aktywuje się, gdy wbudowany czujnik G-Sensor wykryje wstrząs lub uderzenie. Timelapse – urządzenie rejestruje klatki w dłuższych odstępach czasu, tworząc film poklatkowy przedstawiający przebieg zdarzeń wokół pojazdu. Tryb ciągłego nagrywania – kamera pracuje bez przerwy, nawet gdy silnik pojazdu jest wyłączony.

Do prawidłowego działania trybów parkingowych wymagany jest moduł stałego zasilania Prido Hardwire Kit HK2 (dostępny osobno).

„Nowy wideorejestrator Prido X8 4K Wi-Fi GPS to odpowiedź na realne potrzeby współczesnych kierowców – świadomych, wymagających, myślących o bezpieczeństwie w kategoriach inwestycji, a nie kosztu. Wysoka jakość nagrań 4K, niezawodna łączność przez Wi-Fi 6, rozbudowane tryby parkingowe i intuicyjna obsługa dotykowa to tylko część tego, co oferuje nasz najnowszy model” – komentuje Irina Lastovjak, Marketing Manager marki Prido.

Najważniejsze cechy Prido X8 4K Wi-Fi GPS:

Przednia kamera 4K (3840x2160 px) + tylna kamera FullHD (1080p)

Funkcja kamery cofania z kolorowymi liniami pomocniczymi

Dotykowy ekran 9,66 cala – cała powierzchnia lusterka

Moduł Wi-Fi 6 i aplikacja Prido GO (Android/iOS)

Zewnętrzny moduł GPS – rejestracja prędkości i lokalizacji

Sterowanie głosowe – wygodna obsługa podczas jazdy

Trzy tryby parkingowe (wymagają modułu Prido HK2)

Dostępność i cena:

Wideorejestrator Prido X8 4K Wi-Fi GPS jest już dostępny w sprzedaży w sklepach Media Expert, Media Markt, Allegro oraz na prido.pl

Sugerowana cena detaliczna producenta: 689 zł

Informacja na temat Prido

Prido jest polską marką, która oferuje wideorejestratory dla pojazdów – zarówno osobowych, jak i ciężarowych. Dzięki najwyższej jakości komponentom oraz zaawansowanym funkcjonalnościom w oferowanych urządzeniach, Prido zapewnia komfort jazdy użytkownikom. Posiadanie wideorejestratora zwiększa poziom bezpieczeństwa pojazdu, zarówno w trakcie jazdy, jak i podczas postoju. Firma jest obecna na rynku od 2019 r., za swoją dotychczasową działalność została uhonorowana m.in. tytułem Dobra Marka 2023 - Jakość, Zaufanie, Renoma, Męska Marka 2023 r., Influencer’s TOP 2023, Wideorejestrator Roku WP 2024.

