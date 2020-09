Resident Evil Village przypomniał o sobie zwiastunem. Twórcy mają tu jasny przekaz obiecując, że będzie to mocne przywitanie się serii z nową generacją.

Nowy zwiastun Resident Evil Village na prezentacji Sony

Po raz pierwszy o Resident Evil Village usłyszeliśmy nieco ponad 3 miesiące temu, mieliśmy wtedy również okazję zobaczyć pierwszy zwiastun gry. Był on częścią pokazu gier na PlayStation 5 i nowy materiał również zawdzięczamy imprezie Sony. Ponownie jest to zwiastun, który ma wprowadzać w przedstawianą tu historię (dalsze losy bohaterów Resident Evil VII) oraz klimat grozy, który jest nieodłącznym elementem tej serii. Niestety nadal musimy czekać na prezentację fragmentów rozgrywki. Dopiero ona pozwoli w minimalnym stopniu odnieść się to zapowiedzi, że w związku z przejściem na nową generację zobaczymy bardziej realistyczną grafikę.

Resident Evil Village zmierza nie tylko na PlayStation 5

Póki co składało się tak, że materiały związane z Resident Evil Village były prezentowane na wydarzeniach poświęconych PlayStation 5. Wielu fanów serii zapewne cieszy się z faktu, że lista platform docelowych jest tu dłuższa i obejmuje również Xbox Series X, Xbox Series S, a także PC (Steam).

Dokładna data premiery Resident Evil Village nie została ogłoszona. Póki co muszą nam wystarczyć wzmianki mówiące o tym, że odbędzie się ona w przyszłym roku.

Źródło: PlayStation

