Survival horror nie jest najpopularniejszym gatunkiem gier, ale akurat serii Resident Evil nikomu nie trzeba przedstawiać. Nic dziwnego też, że jej nowa odsłona szybko nawiedzi konsole nowej generacji.

Resident Evil Village pozwoli poznać dalsze losy bohaterów Resident Evil VII

Szeroko komentowana, pierwsza prezentacja gier na PlayStation 5 przyniosła kilka niespodzianek, ale też sporo oczekiwanych pokazów. Do grona tych drugich można zaliczyć Resident Evil Village. Będzie to ósma część serii rozwijanej przez Capcom, do czego nawiązania w tytule wprawdzie brakuje, ale można dostrzec je w logo, a przede wszystkim w fabule. Resident Evil Village to bezpośrednia kontynuacja Resident Evil VII. Ponownie można będzie spotkać Ethana Wintersa i jego żonę, których w nowym miejscu spotka kolejna tragedia.

Twórcy obiecują, iż wykorzystają potencjał nowej generacji, chcą zadbać nie tylko o świetną oprawę wizualną, ale i realistyczny dźwięk. Zaprezentowane materiały potwierdzają, iż akcja przedstawiona zostanie z perspektywy pierwszoosobowej.

Kiedy premiera Resident Evil Village?

Resident Evil Village nie ma jeszcze ustalonej dokładnej daty premiery. Ujawniono jedynie tyle, że planowana jest ona na 2021 rok.

Tajemnicy nie stanowią za to platformy docelowe gry. Trafi ona nie tylko na PlayStation 5, ale również na Xbox Series X oraz PC (Steam).

Źródło: Resident Evil

