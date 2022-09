Technologia Nvidia DLSS 3 to już kolejna generacja techniki skalowania obrazu. Tym razem rozpoczyna ono nową erę renderowania neuronowego, co przełoży się na potężny wzrost wydajności – producent wspomina nawet o 4-krotnym przyspieszeniu.

Prezentacja kart graficznych GeForce RTX 4000 to nie jedyne nowości, które przedstawiła Nvidia podczas konferencji GeForce Beyond. Producent zademonstrował także nową wersję technologii Deep Learning Super Sampling (DLSS).

DLSS 3 wprowadza nową erę w grach

Deep Learning Super Sampling to technologia skalowania obrazu, która pozwala poprawić płynność animacji. DLSS 3 wymaga wykorzystania rdzeni Tensor czwartej generacji oraz akcelerator Optical Flow. W praktyce oznacza to, że do jej działania wymagane są karty graficzne GeForce RTX 4000 (Ada Lovelace).

W nowej wersji wprowadzono sporo istotnych zmian.

Chodzi o technikę Optical Multi Frame Generation, która generuje całe klatki obrazu - akcelerator Optical Flow analizuje dwa sekwencyjne obrazy z gry i oblicza dane wektora ruchu dla obiektów i elementów, które pojawiają się w klatce, ale nie są modelowane przez tradycyjne wektory ruchu silnika gry. Nowy sposób renderowania klatek pozwala zredukować wszelkie anomalie obrazu (wszelkie elementy takie elementy jak cząsteczki, odbicia światła, cienie czy globalne oświetlenie renderuje sztuczna inteligencja).

Dwie klatki z gry w superrozdzielczości, wraz z wektorami ruchu silnika i przepływu optycznego, są następnie wprowadzane do konwencjonalnej sieci neuronowej, która analizuje dane i automatycznie generuje dodatkową ramkę dla każdej klatki renderowanej przez grę.

W praktyce możemy liczyć na dużo lepszą płynność animacji. Połączenie ramek wygenerowanych przez DLSS z ramkami superrozdzielczości DLSS umożliwia technice DLSS 3 rekonstrukcję siedmiu z ośmiu wyświetlanych pikseli za pomocą sztucznej inteligencji, nawet 4-krotnie poprawiając płynność animacji w porównaniu ze scenariuszem bez DLSS.

Warto dodać, że funkcja DLSS Frame Generation wykonywana jest jako post-proces na układzie graficznym, więc może ona zwiększyć płynność animacji nawet wtedy, gdy gra mocno obciąża procesor komputera. Producent chwali się, że w przypadku gier ograniczanych przez procesor (np. w scenariuszach, gdzie dużą rolę odgrywa fizyka lub oferujących duże światy), DLSS 3 pozwala nawet 2-krotnie przyspieszyć płynność animacji.

DLSS 3 przyszłością gier komputerowych

Producent potwierdził, że zainteresowanie nową wersją DLSS jest ogromne – już wkrótce funkcja pojawi się w kilkudziesięciu grach i aplikacjach (w tym m.in. w nadchodzącej aktualizacji do Cyberpunk 2077). Poniżej lista:

Które gry obsługują DLSS 3? A Plague Tale: Requiem

Atomic Heart

Black Myth: Wukong

Bright Memory: Infinite

Chernobylite

Conqueror's Blade

Cyberpunk 2077

Dakar Rally

Deliver Us Mars

Destroy All Humans! 2 - Reprobed

Dying Light 2 Stay Human

F1 22

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Frostbite Engine

HITMAN 3

Hogwarts Legacy

ICARUS

Jurassic World Evolution 2

Justice

Loopmancer

Marauders

Microsoft Flight Simulator

Midnight Ghost Hunt

Mount & Blade II: Bannerlord

Naraka Bladepoint

Nvidia Omniverse

Nvidia Racer RTX

PERISH

Portal with RTX

Ripout

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl

Scathe

Sword and Fairy 7

SYNCED

The Lord of the Rings: Gollum

The Witcher 3: Wild Hunt

THRONE AND LIBERTY

Tower of Fantasy

Unity

Unreal Engine 4 & 5

Warhammer 40,000: Darktide

Warto dodać, że technika ta trafia do najpopularniejszych na świecie silników gier, takich jak Unity i Unreal Engine. Lista powinna się poszerzać - DLSS 3 bazuje na technice DLSS 2, więc twórcy gier będą mogli ją zaimplementować w dotychczasowych tytułach, które wspierają DLSS 2 lub Nvidia Streamline.

Nowa wersja DLSS zapowiada się co najmniej intrygująco - możemy oczekiwać sporego przyrostu wydajności, ale do jej obsługi wymagane będą nowe karty graficzne GeForce RTX 4000 (póki co zapowiedziano bardzo drogie modele GeForce RTX 4090 i RTX 4080, których zakup wiąże się z wydatkiem kilku tysięcy złotych).

Nie możemy się doczekać, by ją sprawdzić w praktyce. Jeśli będzie tak jak twierdzi Nvidia, technika może zrewolucjonizować działanie gier - będziemy mogli uzyskać odpowiednią płynność animacji przy dużo mniejszym zapotrzebowaniu na moc obliczeniową.

Źródło: Nvidia