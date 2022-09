W końcu się doczekaliśmy! Nvidia zaprezentowała karty graficzne GeForce RTX 4090 i GeForce RTX 4080, czyli najwydajniejsze modele z nowej generacji Ada Lovelace – sprzęt oferuje świetne osiągi, ale trzeba za niego słono zapłacić.

Nvidia wprowadza pierwsze karty graficzne GeForce RTX 4000 z generacji Ada Lovelace. Możemy tutaj liczyć na dużo lepszą wydajność i efektywność energetyczną względem GeForce RTX 3000 (Ampere).

Topowy model GeForce RTX 4090 sprawdzi się jako akcelerator do grania i tworzenia treści. Karta oferuje nawet 2- - 4-krotnie lepsze osiągi w grach korzystających z Ray Tracingu.

GeForce RTX 4080 pojawił się w dwóch wersjach - to karty z wyższej półki, które nadają się do budowy wydajnego komputera do grania. Możemy liczyć na świetne osiągi, ale ceny kart nie należą do najniższych.

Premiera kart graficznych GeForce RTX 4000 to chyba jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tego roku. Po licznych przeciekach, domysłach i plotkach, w końcu możemy wam wyjawić oficjalne informacje. Konferencja GeForce Beyond dostarczyła nam świeżutkich informacji o sprzęcie. Powitajcie nową generację kart do grania.

Co nowego w kartach GeForce RTX 4000?

Karty GeForce RTX 4000 bazują na architekturze Ada Lovelace – to całkowicie nowe chipy, które zostały wykonane w 4-nanometrowym procesie technologicznym (TSMC N4), który został zoptymalizowany z myślą o procesorach graficznych.

Topowy układ graficzny Nvidia AD102 ma powierzchnię 611 mm2 i składa się z 76 mld tranzystorów. Mówimy o naprawdę potężnym, złożonym kawałku krzemu. Dla porównania, w topowym układzie z poprzedniej generacji Ampere zastosowano "tylko" 28 mld tranzystorów (przy podobnej powierzchni).

Nowa architektura wprowadza przeprojektowane multiprocesory strumieniowe (SM), które zapewniają dwukrotnie wyższą przepustowość obliczeń zmiennoprzecinkowych. Kluczową rolę odgrywa tutaj także technika Shader Execution Reordering (SER), która dynamicznie reorganizuje obciążenie jednostek - funkcja pozwala nawet dwukrotnie zwiększyć wydajność jednostek cieniujących i przyspieszyć szybkość generowania klatek obrazu nawet o 25%.

Do tego wprowadzono trzecią generację jednostek odpowiedzialnych za Ray Tracing – nowe rdzenie RT oferują dwukrotnie wyższą przepustowość w zakresie obliczeń i zapewniają nawet 2,8-krotnie wyższą wydajność obliczeniową. Przykładowo topowy GeForce RTX 4090 zapewnia 191 RT-TFLOPS mocy obliczeniowej, podczas gdy model GeForce RTX 3090 Ti z poprzedniej generacji oferował "tylko" 78 RT-TFLOPS.

Układy Ada Lovelace oferują też czwartą generację rdzeni Tensor, które przyspieszają transformacyjne technologie SI (w tym np. DLSS). W nowych rdzeniach wprowadzono nowy silnik 8-bitowych obliczeń zmiennoprzecinkowych (FP8) Tensor, co pozwoliło nawet 5-krotnie zwiększyć ich przepustowość.

Producent chwali się, że nowa architektura zapewnia ogromny skok w wydajności i efektywności energetycznej. Przykład? Ada Lovelace to ponad dwukrotnie wyższa wydajność względem generacji Ampere przy tym samym poborze mocy (!). Robi wrażenie!

GeForce RTX 4090 – nowy król wydajności

Podczas konferencji zaprezentowano kartę GeForce RTX 4090, czyli nowy najwydajniejszy model producenta – docelowo powinien on zastąpić modele GeForce RTX 3090 i GeForce RTX 3090 Ti (to karty przygotowane z myślą o graczach i twórcach treści).



Referencyjny GeForce RTX 4090 Founders Edition wykorzystuje podobne chłodzenie do tego z modeli GeForce RTX 3090 i RTX 3090 Ti

Karta bazuje na układzie graficznym Ada AD102, który oferuje aż 16 384 rdzeni CUDA. Dodatkowo na pokładzie znalazły się 24 GB pamięci GDDR6X 384-bit o przepustowości 1008 GB/s. Niestety, świetna specyfikacja została okupiona bardzo wysokim poborem mocy – współczynnik TDP oszacowano na 450 W (producent zaleca wykorzystanie zasilacza co najmniej o mocy 850 W).

Karta pozwoli na komfortową rozgrywkę w rozdzielczości 4K. Pierwsze testy producenta wskazują na mniej więcej 2-krotnie lepszą wydajność w Microsoft Flight Simulator i Warhammer 40.000 Darktide oraz ponad 4-krotną (!) w Cyberpunk 2077 względem GeForce RTX 3090 Ti.

Karta ma świetnie wypadać także podczas tworzenia treści - mowa tutaj o 2-krotnym przyspieszeniu operacji związanych z renderowaniem 3D i edycją wideo względem modelu GeForce RTX 3090 Ti.

Model GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3090 Ti GeForce RTX 4090 Generacja Ampere

(Samsung 8 nm) Ampere

(Samsung 8 nm) Ada Lovelace

(TSMC N4) Układ graficzny GA102 GA102 AD102 Jednostki cieniujące 10496 10752 16384 Jednostki teksturujące 328 336 512 Jednostki rasteryzujące 112 112 192 Rdzenie Tensor 328 (3. gen) 336 (3. gen) 512 (4. gen) Jednostki RT 82 (2. gen) 84 (2. gen) 128 (3. gen) Taktowanie bazowe 1395 MHz 1560 MHz 2230 MHz Taktwanie Boost 1695 MHz 1860 MHz 2520 MHz Pamięć wideo 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci wideo 19 500 MHz 21 000 MHz 21 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 936 GB/s 1008 GB/s 1008 GB/s Współczynnik TDP 350 W 450 W 450 W Cena (sugerowana) $1499 $1999 $1599

GeForce RTX 4090 trafi do sprzedaży 12 października 2022 roku, a jej cena ma zaczynać się od 9399 złotych (1599 dolarów). Biorąc pod uwagę wydajność i zastosowanie, propozycja wydaje się genialna dla twórców treści, którzy oczekują maksymalnej wydajności (i korzystają z komputera do pracy - wtedy taki zakup będzie mógł się szybko zwrócić).

GeForce RTX 4080 16 GB i 12 GB – topowe karty graficzne dla graczy

Oprócz tego producent zaprezentował dwie wersje karty GeForce RTX 4080, czyli następcę modelu GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3080 Ti. To propozycje dla twórców treści oraz wymagających graczy, którzy poszukują sprzętu do grania w rozdzielczości 4K.



Referencyjny GeForce RTX 4080 Founders Edition pojawi się tylko w wersji 16 GB. W przypadku wersji z 12 GB VRAM będą dostępne tylko niereferencyjne konstrukcje

GeForce RTX 4080 16 GB wykorzystuje wydajniejszy układ graficzny Ada AD103 z 9728 jednostkami CUDA oraz 16 GB pamięci GDDR6 256-bit. Współczynnik TDP oszacowano na 320 W, a producent zaleca wykorzystanie zasilacza co najmniej o mocy 750 W. Według testów producenta, GeForce RTX 4080 16 GB jest dwukrotnie szybsza od karty GeForce 3080 Ti, pobierając jednocześnie prawie 10% mniej mocy.

Słabsza wersja - GeForce RTX 4080 12 GB bazuje na rdzeniu Ada AD104 z 7680 rdzeniami CUDA i oferuje 12 GB pamięci GDDR6X 192-bit. Słabsza specyfikacja oznacza też niższy pobór mocy – współczynnik TDP wynosi 285 W, więc można tutaj skorzystać z zasilacza o mocy 700 W. Mimo średniej specyfikacji, GeForce RTX 4080 12 GB ma zapewniać wyższą wydajność niż karta GeForce RTX 3090 Ti (!).

Model GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 4080 12 GB GeForce RTX 4080 16 GB Generacja Ampere

(Samsung 8 nm) Ampere

(Samsung 8 nm) Ada Lovelace

(TSMC N4) Ada Lovelace

(TSMC N4) Układ graficzny GA102 GA102 AD103 AD104 Jednostki cieniujące 8704 10240 7680 9728 Jednostki teksturujące 272 320 240 304 Jednostki rasteryzujące 96 112 96 96 Rdzenie Tensor 272 (3. gen) 320 (3. gen) 240 (4. gen) 304 (4. gen) Jednostki RT 68 (2. gen) 80 (2. gen) 60 (3. gen) 76 (3. gen) Taktowanie bazowe 1440 MHz 1365 MHz 2310 MHz 2210 MHz Taktwanie Boost 1710 MHz 1635 MHz 2610 MHz 2510 MHz Pamięć wideo 10 GB GDDR6X 320-bit 12 GB GDDR6X 384-bit 12 GB GDDR6X 192-bit 16 GB GDDR6X 256-bit Taktowanie pamięci wideo 19 000 MHz 19 000 MHz 21 000 MHz 22 500 MHz Przepustowość pamięci wideo 760 GB/s 912 GB/s 504 GB/s 720 GB/s Współczynnik TDP 320 W 350 W 285 W 320 W Cena (sugerowana) $699 $1199 $899 $1199

Obydwie karty pojawią się w listopadzie. Ceny wydajniejszej wersji 16 GB pamięci VRAM mają zaczynać się od 7049 złotych (1199 dolarów), a słabszej z 12 GB pamięci VRAM od 5099 złotych (899 dolarów). Nie da się ukryć, że ceny są przerażające. Wystarczy wspomnieć, że poprzednie modele GeForce RTX 3080 i RTX 3070 (RTX 4080 12GB to w zasadzie przemianowany GeForce RTX 4070) debiutowały w cenach 3279 (699 dolarów) i 2359 złotych (499 dolarów).

Nvidia zaskakuje. Wydajnością pozytywnie, cenami negatywnie

Co tu dużo mówić, prezentacja kart GeForce RTX 4000 wyglądała naprawdę dobrze. Możemy oczekiwać mocnej specyfikacji, która przełoży się na spory wzrost wydajności – zapowiedzi wyglądają obiecująco, niemniej jednak na pewno będziemy musieli wszystko zweryfikować w praktyce w naszej redakcji. Konkurencyjne Radeony RX 7000 na pewno nie będą miały łatwego zadania (te mają zostać zaprezentowane dopiero 3 listopada).

Problemem mogą być bardzo wysokie ceny. Cóż, przyzwyczailiśmy się do wzrostu cen, ale takich stawek chyba nikt się nie spodziewał (szczególnie za modele GeForce RTX 4080). Mimo dużej poprawy efektywności energetycznej, trzeba jeszcze doliczyć wyższy pobór mocy.

Źródło: Nvidia, inf. własna