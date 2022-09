Cyberpunk 2077 to jedna z gier, które Nvidia postanowiła wykorzystać do promowania swoich najnowszych, topowych kart graficznych GeForce RTX serii 40.

NVIDIA zachwala DLSS 3

Nvidia oficjalnie zaprezentowała pierwsze karty graficzne GeForce RTX 4000. Można dyskutować nad tym, czy ich specyfikacje robią wrażenie. Nie ulega jednak wątpliwości, że w najbliższym czasie pojawi się jeszcze sporo informacji, a także materiałów wideo związanych z grami. W końcu to właśnie przy ich pomocy producent będzie promował swoje nowości. Jak się okazuje, jest w tym gronie Cyberpunk 2077.

Hit studia CD Projekt RED (chociaż przynajmniej niektórzy mogliby mieć zastrzeżenia co do takiego określenia) został wykorzystany do wspomnienia o DLSS 3. Wedle obietnic, nowa technika zapewni doskonałą jakość obrazu i nawet czterokrotnie wyższą wydajność od tradycyjnego renderowania obrazu.

„DLSS to jeden z naszych najlepszych wynalazków, który umożliwił wykorzystanie ray tracingu w czasie rzeczywistym. DLSS 3 to kolejny milowy krok dla graczy i twórców. Nasze pionierskie prace nad renderowaniem neuronowym RTX otworzyły nowy wszechświat możliwości, w którym sztuczna inteligencja odgrywa główną rolę w tworzeniu wirtualnych światów.” - Jensen Huang, założyciel i prezes firmy NVIDIA

DLSS 3 wkrótce w Cyberpunk 2077 (i nie tylko)

Radek Grabowski, Global PR Director w CD Projekt RED, już potwierdził, że trwają prace nad aktualizacją do Cyberpunk 2077. Dzięki niej gra ma być w stanie zrobić użytek nie tylko z DLSS 3, ale również z trybu Ray Tracing: Overdrive.

rozwiń

Warto w tym miejscu wspomnieć, że Cyberpunk 2077 nie jest jedyna grą, której twórcy zobowiązali się do wsparcia DLSS 3. Pełna lista obejmuje już teraz ponad 30 pozycji. Jeśli chodzi o rodzime produkcje to są jeszcze Wiedźmin 3: Dziki Gon, Dying Light 2 Stay Human i Chernobylite.

DLSS 3 bazuje na DLSS 2, a więc twórcy powinni poradzić sobie z zaimplementowaniem nowości dość szybko. Graczom pozostaje życzyć nie tylko odpowiednich gier w kolekcji, ale też kart graficznych potrzebnych do cieszenia się fajerwerkami, jakimi chwali się NVIDIA. A chodzi rzecz jasna o modele GeForce RTX serii 40. One oraz DLSS 3 oficjalnie zadebiutują na rynku 12 października.

Źródło: NVIDIA GeForce, @gamebowski