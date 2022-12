Konsole Nvidia Shield niedługo stracą możliwość korzystania z funkcji GameStream. Producent proponuje przejście na płatną funkcje. Nic więc dziwnego, że w sieci nie brakuje głosów oburzenia.

Konsole Nvidia Shield, takie jak Nvidia Shield Tablet czy Nvidia Shield Android TV, miały być rewolucją w świecie gamingu – producent proponował niedrogie, kompaktowe urządzenie, które pozwalało cieszyć się rozgrywką, dorównującą komputerom stacjonarnym.

Użytkownicy takich sprzętów mogą poczuć się zaskoczeni, bo niedługo producent ograniczy ich funkcjonalność.

Nvidia wyłączy usługę GameStream

Producent poinformował, że w połowie lutego wprowadzi aktualizację aplikacji Nvidia Games, która wyłączy technologię GameStream. Mówimy o jednej z ważniejszych funkcji, bo pozwala ona na strumieniowanie gier z domowego komputera.

Producent jako alternatywę proponuje tutaj skorzystać z konkurencyjnej funkcji Steam Link lub usługi GeForce NOW. Problem w tym, że pierwsza jest ograniczona tylko do tytułów dostępnych na platformie Steam, a druga wymaga opłacania abonamentu. Pomysł z pominięciem aktualizacji też nie wchodzi w grę, bo jest ona wymagana do obsługi innych funkcji (w tym GeForce NOW).

Jak nietrudno się domyślić, decyzja Nvidii spotkała się z falą krytyki użytkowników. Nietrudno się im dziwić. Decyzja producenta wygląda na siłowe zmuszanie użytkowników do przejścia na płatną usługę GeForce NOW.

