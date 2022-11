Brytyjski startup Joipaw ma w planach stworzenie konsoli oraz gier wideo dla psów. Miałyby one nie tylko zapewnić rozrywkę czworonogom, ale też przynieść im korzyści zdrowotne.

Konsola dla psów pomoże przy psiej demencji

Gry dla psów nie są całkiem nowym pomysłem. Już w 2017 roku europejscy naukowcy przetestowali proste gry z ekranem dotykowym na prawie 300 psach i 20 wilkach i odkryli potencjalne korzyści poznawcze dla zwierzaków, które są na początkowym etapie rozwoju psiej demencji. To właśnie na te wyniki badań trafił jeden z założycieli firmy Joipaw, Dersim Advar. Razem z Marco Jenny pracują oni aktualnie nad konsolą do gier dla psów. Jak można się łatwo domyślić, nie będzie możliwe na niej zagranie w najlepsze gry ostatnich lat, ale ma ona przynieść ze sobą szereg korzyści, w tym fizyczną i psychiczną stymulację.

Na ten moment gry Joipaw są wciąż prototypowane i działają na niestandardowej, odpornej na ślinę konsoli z ekranem dotykowym. Jak mówi profesor Clara Mancini, zajmująca się interakcją między zwierzętami a komputerami na The Open University w Wielkiej Brytanii, badania nad grami dotykowymi są jeszcze na wczesnym etapie, jednak są bardzo obiecujące.

Jest nadzieja, że technologia może pomóc psom cierpiącym na demencję lub wzbogaci te, które są mniej aktywne, ponieważ przebywają w schroniskach.

Jak wyglądają gry dla psów?

Gry dla psów zaczynają się zdecydowanie prościej niż te przeznaczone dla ludzi. Problematyczne jest przede wszystkim nakłonienie psa do zabawy. Jak opisuje Dersim Advar:

W testach z prawie dwudziestoma tuzinami psów najtrudniejszym krokiem było nakłonienie psów do rozpoczęcia zabawy bez masła orzechowego na ekranie, ale kiedy to robią, jest to magiczny moment, w którym widzisz światło w ich oczach.

Gry obejmują między innymi wyzwanie polegające na uderzeniu w kreta, a także test sprawdzający, czy pies jest w stanie wybrać, która ze stron obrazu zawiera więcej bąbelków. Jeśli zwierzakowi się powiedzie, konsola wydaje smakołyki. Firma Joinpaw planuje zaoferować szeroką gamę gier, w tym jedną o unikaniu kolców jeża, która jest przeznaczona do gry z człowiekiem. Pojawił się też pomysł na globalną tablicę wyników.

Konsola dla psów będzie również śledzić wskaźniki zdrowia czworonoga i informować, jeśli pojawią się jakieś nieprawidłowe zachowania.

Kiedy premiera konsoli dla psów?

Na ten moment firma opracowuje model cenowy zarówno dla urządzenia, jak i subskrypcji zapewniającej dostęp do gier. Nie wiadomo zatem, kiedy konsola miałaby zadebiutować.

