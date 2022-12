PlayStation 5 może okazać się idealnym pomysłem na zimę – niezależnie od tego, czy jako prezent pod choinkę, czy też sprzęt dla siebie samego.

A może by tak sprawić sobie PlayStation 5?

PlayStation 5 to dobry pomysł na gwiazdkowy prezent, ale warto też zafundować taką konsolę sobie – choćby po to, by zrelaksować się w mroźne, niezachęcające do spędzania czasu na dworze, wieczory. PS5 z grami w zestawie to świetne rozwiązanie zarówno dla niedzielnego gracza, jak i hardkorowego miłośnika elektronicznej rozrywki. Aktualnie w sklepach znajdziesz zestawy z takimi perełkami jak God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, FIFA 23 czy kolekcja Uncharted: Dziedzictwo Złodziei.

Sama konsola to jedno, ale przydadzą się też akcesoria. Dzięki nim rozgrywka będzie bardziej komfortowa, a ty będziesz po prostu czerpać z niej więcej przyjemności…



Rodzina PlayStation 5

Najlepsze akcesoria do PS5

Pozycją obowiązkową dla gracza, szczególnie tego lubującego się w rozgrywce wieloosobowej, są oczywiście słuchawki do PS5: koniecznie z mikrofonem. Każdy szanujący się producent ma w swojej ofercie przynajmniej jeden model kompatybilny z konsolą Sony, a przeważnie: od kilku do kilkunastu takich urządzeń. Prym pod tym względem wiodą firmy Razer, Corsair, Turtle Beach, Trust, SteelSeries i Logitech.

Najtańsze słuchawki do PlayStation 5 kosztują mniej niż 100 złotych, a na modele tych bardziej cenionych producentów wydasz co najmniej kilkadziesiąt złotych więcej. Mówimy tu jednak o modelach łączących się z konsolą za pomocą kabelka, co w przypadku większej odległości od telewizora może nie być najlepszym rozwiązaniem. W takim przypadku polecamy słuchawki bezprzewodowe – niestety ich ceny rozpoczynają się od około 300 – 350 złotych.



Turtle Beack Stealth 600P Gen 2

Oczywiście im więcej jesteś w stanie wydać, tym lepsze modele znajdują się w twoim zasięgu. Przeznaczając wyższe kwoty możesz liczyć na lepszą jakość dźwięku, mikrofony eliminujące szum i hałasy z otoczenia oraz konstrukcje wykonane z takich materiałów, by zapewniać maksymalną wygodę i komfort.

Kilka słów o kontrolerach

Zaczęliśmy od słuchawek, ale – naturalnie – podstawowym akcesorium są pady do PS5. Te oficjalne to niezwykle wygodne i precyzyjne kontrolery, wzbogacone także o dodatkowe technologie, dzięki którym przyjemność z rozgrywki jest jeszcze większa. Chodzi tu przede wszystkim o adaptacyjne spusty, które mogą na przykład zachowywać się inaczej, w zależności od aktywności wykonywanej w grze.

Kontrolery do PS5 dostępne są w różnych wersjach kolorystycznych, dzięki czemu pozwalają ci dobrze wyrazić siebie. Warto też wspomnieć tu o wyjątkowej konstrukcji, jaką jest pad DualSense Edge. To wypasiony kontroler z wymiennymi nakładkami drążków, mapowalnymi przyciskami tylnymi oraz szerokimi opcjami regulacji. To wprawdzie drogie, ale naprawdę świetne rozwiązanie dla hardkorowych graczy.



DualSense Edge

Taka uwaga na marginesie: dodatkowy kontroler przyda się przede wszystkim wtedy, gdy lubimy bawić się nie tylko w pojedynkę, ale też z drugą osobą na jednej kanapie. Jeśli jesteś jeszcze przed zakupem samej konsoli, to wiedz, że czasem do PlayStation 5 2 pady są dodawane jako część zestawu – w ten sposób możesz nieco zaoszczędzić, więc warto się dobrze rozejrzeć.

O ile pady dobrze sprawdzają się w grach sportowych, erpegach, akcyjniakach, zręcznościówkach czy przygodówkach, to miłośników wirtualnych wyścigów i rajdów powinny raczej zainteresować kierownice do PS5. W przypadku tych urządzeń wybór nie jest szczególnie szeroki, ale z drugiej strony sprawia to, że niezależnie od tego, na jaki model się postawi, można spodziewać się prawdziwej przyjemności płynącej z rozgrywki.



Logitech G29

Nawet jedna z najtańszych, bo kosztująca nieco ponad 1000 złotych, kierownica Logitech G29 (widoczna zresztą na zdjęciu powyżej) oferuje wszystko, czego potrzeba do komfortowej, angażującej i przekonującej rozgrywki w Gran Turismo 7 czy też innej grze wyścigowej. Jeśli jednak należysz do grona najbardziej wymagających entuzjastów to znajdziesz dla siebie bardziej zaawansowany model za dwa albo i trzy razy tyle. Takie prawdziwe cudeńka tworzy przede wszystkim firma Thrustmaster.

Artykuł powstał we współpracy z RTV EURO AGD.