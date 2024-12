NVIDIA zapowiada karty GeForce RTX 5000. Wiemy, kiedy premiera

W końcu! NVIDIA opublikowała zwiastun zapowiadający karty graficzne GeForce RTX 50. Nowa seria ma szansę podbić serca graczy. Czy tak się stanie? Musimy jeszcze trochę poczekać. Poznaliśmy już datę oficjalnej prezentacji nowych modeli.

Wszyscy gracze czekają na nowe karty graficzne GeForce RTX, ale do tej pory wszystkie informacje pojawiające się w sieci bazowały na mniej lub bardziej niesprawdzonych przeciekach. W końcu doczekaliśmy się pierwszej oficjalnej zapowiedzi serii GeForce RTX 50. Nadchodzą nowe karty graficzne do gier.

NVIDIA zapowiada karty GeForce RTX 50

NVIDIA opublikowała zwiastun, w którym wspomina 25 lat rozwoju kart graficznych i najlepsze gry na komputery PC.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że w tle pojawia się liczba 50 – co, jak nietrudno się domyślić, nawiązuje do nowej serii kart graficznych: GeForce RTX 50.

Bardziej spostrzegawczy zauważą też symbole odnoszące się do charakterystycznego chłodzenia kart graficznych GeForce RTX 30 i RTX 40. Być może podobna konstrukcja zostanie zastosowana także w nowej serii GeForce RTX 50.

Karta graficzna GeForce RTX 4090 z charakterystycznym chłodzeniem w dwoma przeciwstawnymi wentylatorami (drugi jest po drugiej stronie chłodzenia) i obramówką w kształcie poziomej cyfry 8

Kiedy premiera kart GeForce RTX 50?

NVIDIA przy okazji uruchomiła promocję GeForce Greats, w której pula nagród będzie zależeć od rozgłosu wokół głównego tematu wystąpienia na targach CES 2025.

“W miarę zbliżania się do przemówienia NVIDIA na CES 2025, pomóż nam odblokować pulę nagród, dołączając do zabawnych debat na temat gier i używając #GeForceGreats w swoich postach społecznościowych. Im większe zaangażowanie, tym lepiej! Twoje odpowiedzi napędzają nasz GeForce Hype Meter, pchając go wyżej, aż każdy poziom nagród zostanie odblokowany.”

Można zatem podejrzewać, że premiera kart GeForce RTX 50 nastąpi właśnie na konferencji NVIDII podczas targów CES 2025 w Las Vegas (ta została zaplanowana na 6 stycznia 2025 r.). Najpewniej będziemy mieli do czynienia z zapowiedzią sprzętu. Na testy i dostępność będziemy musieli poczekać trochę dłużej.

PS. Przy okazji warto przypomnieć o zwiastunie gry Wiedźmin 4, który został wyrenderowany na silniku Unreal Engine 5 na "niezapowiedzianej karcie graficznej Nvidia GeForce RTX”. Najpewniej chodzi właśnie o nową kartę GeForce z serii RTX 50, co sugerowałoby partnerstwo NVIDII i CD PROJEKT RED.