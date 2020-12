Osoby budujące wydajne i funkcjonalne komputery czasami mogą napotkać na problem… braku wolnych portów USB na płycie głównej. Firma NZXT znalazła rozwiązanie tej kwestii.

NZXT wprowadza do oferty hub USB

Producent wprowadził do oferty hub IUH3 z pinowymi złączami USB 2.0 – można do niego podłączyć cztery urządzenia korzystające z magistrali szeregowej (np. kontrolery wentylatorów, systemy podświetlenia czy zaawansowane zestawy AiO). Piąte złącze jest wykorzystywane do podłączenia urządzenia do płyty głównej.

Nowa wersja huba korzysta z zasilania SATA, więc osoby posiadające nowsze zasilacze nie będą już musiały korzystać z dodatkowych przejściówek.

Warto dodać, że IUH3 cechuje się kompaktowymi rozmiarami. Do montażu można wykorzystać magnety lub dwustronną taśmę przylepną, która sprawdzi się w przypadku powierzchni, które są wykonane z innych materiałów niż metal

Ile kosztuje hub NZXT IUH3?

Według udzielonych nam informacji, hub NZXT IUH3 ma trafić na sklepowe półki jeszcze w tym roku. Na naszym rynku cena nie powinna przekroczyć 100 złotych.

Źródło: NZXT

