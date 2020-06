NZXT przygotował wyjątkową obudowę dla graczy Rainbow Six Siege. H510 Siege wyróżnia się designem i funkcjonalnością, ale będzie dostępna w limitowanej edycji. To sprzęt, który swoje kosztuje, ale na pewno znajdzie swoich fanów.

NZXT H510 to jedna z kultowych obudów dla graczy. Producent postanowił jednak jeszcze bardziej urozmaicić ofertę i przygotował limitowane edycje „skrzynki” - po modelach dla miłośników World of Warcraft, tym razem mamy coś dla fanów Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Obudowa dla fanów Rainbow Six Siege

NZXT H510 Siege, bo właśnie taką nazwę nosi nowy model, wyróżnia się unikalnym wzornictwem, które nawiązuje do nowej strzelanki Ubisoftu. Panele boczne mają odwzorowywać obecną w produkcji barykadę ścienną. Z kolei front obudowy posiada podświetlane logo gry w kształcie cyfry sześć.

To jednak nie koniec urozmaiceń, bo producent przewidział też klimatyczne dodatki – magnetyczny uchwyt NZXT Puck, pozwalający np. na powieszenie słuchawek, a także zawieszkę z loko Rainbow Six.

NZXT H510 Siege korzysta z rozwiązań standardowej wersji NZXT H510

Jeżeli chodzi o konstrukcję, nowa obudowa nie odbiega od modelu bazowego. Producent zastosował duże okno z hartowanego szkła, przez które można wyeksponować komponenty. Na panelu I/O wyprowadzono dwa porty USB (w tym jeden typu C), a także wyjście i wyjście audio.

Sam design to nie wszystko! W środku zmieści się wydajny zestaw do grania - konstrukcja pozwala na montaż płyty głównej ATX, siedmiu długich kart graficznych (do 381 mm), a także trzech dysków w rozmiarze 2,5 lub 3,5 cala.

Nie zapomniano też o odpowiednim chłodzeniu komponentów. H510 pozwala na montaż wysokich coolerów CPU (do 165 mm) i czterech dużych wentylatorów (z czego dwa 120 mm już są w zestawie). Nie będzie też problemu z instalacją chłodzenia AiO – z przodu można umieścić chłodnicę typu 240 lub 280 mm.

Limitowana edycja dla graczy – fani będą musieli wygospodarować sporo pieniędzy

Obudowa NZXT H510 Siege została wyceniona na około 250 euro, a jej sprzedaż ma ruszyć w najbliższych tygodniach. Zainteresowani zakupem powinni jednak wziąć pod uwagę, że będzie ona dostępna w limitowanej edycji 500 sztuk (jeszcze nie wiadomo ile pojawi się w Polsce). Myślicie, że znajdą się chętni?

Źródło: NZXT

Zobacz więcej newsów o obudowach: