Niedziela to dzień, w którym subskrybenci newslettera Power On dostają cotygodniową porcję informacji na temat przyszłych produktów marki Apple. Warto zwracać uwagę na te doniesienia, ponieważ ich autorem jest Mark Gurman, szanowany redaktor agencji prasowej Bloomberg.

Komputery Mac w 2022 roku

Gurman twierdzi, że co najmniej jeden nowy model komputera Mac zadebiutuje podczas zbliżającej się prezentacji produktowej, która ma odbyć się 8 marca.

W newsletterze znalazły się informacje na temat wszystkich nowych Maców, które prawdopodobnie pojawią się w tym roku na rynku. Będzie ich aż siedem:

Mac mini z układem M1 Pro,

13-calowy MacBook Pro z układem M2, który zastąpi modele z 2020 roku,

Mac mini z układem M2,

24-calowy iMac z układem M2,

przeprojektowany MacBook Air z układem M2,

iMac Pro z układem M1 Pro/ M1 Max,

mniejszy Mac Pro z układami Apple Silicon, których wydajność będzie znacznie większa niż w przypadku M1 Max.

Najwcześniej pojawić się mają dwa pierwsze z wymienionych urządzeń. Co więcej, stosunkowo niedługo premierę będzie mieć iMac Pro, ponieważ układy M1 Pro i M1 Max są dostępne na rynku od dłuższego czasu. Warto zwrócić uwagę, że na liście nie ma Maca mini z M1 Max.

Ciekawostką jest wspomniany Mac Pro. Komputer zostanie zaprezentowany podczas tegorocznej konferencji WWDC, ponieważ będzie to maszyna przeznaczona do realizacji bardzo wymagających zadań, w tym do programowania, a warto przypomnieć, że WWDC kierowane jest przede wszystkim do deweloperów. Sprzedaż tych komputerów ma rozpocząć się jesienią.

Tak może wyglądać komputer Mac Pro mini

Warto przypomnieć, że 14 lutego firma Apple zarejestrowała trzy nowe modele komputerów Mac w bazie danych Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej, a jeden z nich to laptop.

Nowe układy Apple Silicon

Gurman podał także kilka ciekawych informacji na temat przyszłej generacji autorskich procesorów Apple.

M2 ma być nieco bardziej wydajny niż M1, ale podobnie jak poprzednik charakteryzować się będzie 8-rdzeniowym CPU. Znacznie ulepszony zostanie procesor graficzny. Będzie mieć 9 albo 10 rdzeni.



Układ M1 Max

Nowy Mac Pro będzie dostępny w dwóch wariantach. Jeden ma mieć układ dwukrotnie szybszy od M1 Max. Będzie on wyposażony w 20-rdzeniowe CPU i 64-rdzeniowe GPU. Wydajność drugiego będzie aż czterokrotnie wyższa od M1 Max. Najbardziej zaawansowany układ ma mieć 40-rdzeniowe CPU i 128-rdzeniowe GPU.

Źródło: Power On by Mark Gurman