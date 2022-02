W systemach operacyjnych Apple możliwa jest zmiana koloru skóry piktogramów emoji, które przedstawiają ludzi. Fakt, że zastosowana została taka funkcja nie spodobał się przedstawicielom firmy Cub Club Investment, którzy złożyli w tej sprawie pozew sądowy.

Pozew w sprawie zmiany koloru skóry emoji

Pozew pierwotnie wpłynął w 2020 roku. Można w nim przeczytać, że to właśnie firma Cub Club Investment jako pierwsza wymyśliła zróżnicowanie etniczne ikon emoji, a rozwiązanie zostało wprowadzone na rynek w 2013 roku, poprzez udostępnienie w sklepie App Store aplikacji o nazwie „iDiversicons”. Co więcej, CCI posiada w związku z tym ponad 20 praw autorskich oraz 3 patenty.

Nie chodzi więc o to, że CCI nie toleruje różnorodności etnicznej. Firma twierdzi, że jest autorem tego pomysłu, a Apple go bezprawnie skopiowało. CCI żąda rekompensaty za straty poniesione w wyniku implementacji tej funkcji do systemów operacyjnych Apple, udziału w zyskach oraz sądowego zakazu dalszego wykorzystywania jej przez firmę z Cupertino.

Co więcej, w 2013 roku CCI przedstawiło swój pomysł organizacji Unicode Consortium, zajmującej się między innymi standaryzacją emoji. W spotkaniach uczestniczyli też przedstawiciele firmy Apple, która jest członkiem tego konsorcjum. Spotkania odbywały się w latach 2013-2015, ale ostatecznie zrezygnowano ze współpracy.

Jak wiadomo, Apple wprowadziło możliwość zmiany koloru skóry piktogramów wraz z pojawieniem się systemu operacyjnego iOS 8.3 w 2015 roku.

Rozstrzygnięcie sporu

Sędzia federalny odrzucił pozew, stwierdzając, że Apple skopiowało jedynie pomysł, który nie jest chroniony prawem autorskim. Takiej ochronie podlegać może jedynie sposób realizacji pomysłu. Sędzia dodał, że w tym przypadku nie ma wielu możliwości na wdrożenie tej idei, a mimo tego emotikony Apple nie są podobne do tych, które opracowała firma CCI.

Sąd umożliwił ponowne złożenie pozwu, ze skorygowaną treścią aktu oskarżenia, ale dodał, że szanse na zmianę decyzji w tej sprawie są niewielkie.

Źródło: AppleInsider