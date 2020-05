Dobra obudowa wcale nie musi być droga – z takiego założenia wyszła firma Zalman, która zapowiedziała model R2. Nowa konstrukcja dopiero pojawi się w sprzedaży, ale już teraz wiemy czego można się po niej spodziewać.

Klasyczna obudowa w dwóch kolorach

Model Zalman R2 występuje w czarnej i białej wersji kolorystycznej. Producent postawił na prosty, stonowany design, która może być ciekawą alternatywą dla gamingowych konstrukcji utrzymanych w agresywnej stylistyce.

Z przodu znalazły się perforowane wstawki, pozwalające na swobodne zasysanie powietrza. Z boku, zgodnie z najnowszymi trendami, wstawiono panel z hartowanego szkła, który daje możliwość wyeksponowania wnętrza komputera.

W środku zmieści się wydajny komputera

Obudowa zalicza się do konstrukcji typu midi tower, a w środku zmieści się konfiguracja na bazie płyty głównej ATX lub nawet E-ATX (do 280 mm). Producent przewidział miejsce na wydajną kartę graficzną (do 350 mm) a także cztery dyski – dwa w rozmiarze 2,5 cala i dwa 3,5 cala.

W obudowie fabrycznie zainstalowano 120-milimetrowy wentylator z podświetleniem RGB LED. W razie potrzeby można jednak dołożyć pięć kolejnych lub chłodzenie AiO w rozmiarze 240 mm.

Utrzymanie wnętrza w czystości ułatwią filtry przeciwkurzowe (ten na górze montowany jest na magnes, więc jego demontaż i czyszczenie jest ułatwione).

Najważniejsze informacje o obudowie Zalman R2

Typ obudowy: midi tower

Obsługiwane płyty główne: mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX

Panel I/O: 2x USB 2.0, USB 3.0, 2x audio, przycisk LED

Miejsce na karty rozszerzeń: 7x 350 mm

Zatoki wewnętrzne: 2x 2,5 cala, 2x 3,5 cala

Maks. wys. coolera CPU: 162 mm

Maks. dł. zasilacza: 190 mm

Miejsca na wentylatory: Przód: 3x 120/140 mm Góra: 2x 120 mm Tył: 120 mm

Zamontowane wentylatory: Tył: Spectrum RGB 120 mm

Wymiary: 457 x 207 x 420 mm

Waga: 4,4 kg

Obudowa Zalman R2 pojawi się na sklepowych półkach w przyszłym miesiącu. Sporym atutem nowego modelu ma być atrakcyjna cena – ta ma wynosić około 120 złotych. Myślicie, że ma szansę konkurować z innymi tanimi obudowami?

Źródło: Zalman

