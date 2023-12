Sprawa wstrzymania sprzedaży zegarków Apple Watch w USA nabiera tempa. Komisja ds. Handlu Międzynarodowego odrzuciła wniosek firmy z Cupertino o wstrzymanie wspomnianego zakazu.

Wstrzymanie sprzedaży Apple Watch

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy naruszenia przez Apple patentu należącego do amerykańskiej firmy Masimo, który związany jest z nieinwazyjnym wykrywaniem tlenu we krwi. Technologia wykorzystywana jest w zegarkach Apple Watch Series 6 i nowszych do działania aplikacji Tlen we krwi.

Kilka dni temu informowaliśmy, że przedstawiciele Apple podjęli decyzję o wstrzymaniu sprzedaży smartwatchów, jeśli wydany przez ITC nakaz nie ulegnie zmianie. 30 października gigant z Cupertino złożył w tej sprawie odwołanie, jednak wczoraj wniosek został odrzucony.

Przypomnijmy, że zakaz dotyczy Apple Watch Series 9 i Apple Watch Ultra 2. Urządzenia nie będą dostępne w sklepie internetowym Apple dziś po godzinie 12:00 czasu pacyficznego. Ze sklepów detalicznych Apple Store zegarki wycofane zostaną po 24 grudnia. Zakaz dotyczy tylko rynku amerykańskiego i bezpośredniej dystrybucji realizowanej przez firmę Apple. Inni sprzedawcy, na przykład Best Buy, Walmart czy Target mogą sprzedawać te urządzenia, dopóki nie wyczerpią się zapasy.

Decyzję ITC zawetować może jeszcze prezydent Stanów Zjednoczonych. Ma na to czas do 25 grudnia, ale wydaje się to mało prawdopodobne.

Warto jeszcze dodać, że Apple pracuje nad aktualizacją algorytmów używanych do wykrywania poziomu tlenu we krwi przez wspomniane smartwatche, tak by uniknąć dalszych oskarżeń związanych z naruszeniem patentu.

Źródło: MacRumors, The Verge