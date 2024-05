Jeden z klientów firmy ASUS opisuje niemiłą historię związane z serwisem producenta: wycena drobnej naprawy modelu GeForce RTX 4090 okazała się droższa niż koszt samej karty graficznej.

Problemy z kartami graficznymi GeForce RTX 4090 odbiły się szerokim echem w branżowych mediach, więc użytkownicy zwracają uwagę już na wszelkie niepokojące usterki związane ze sprzętem.

Ciekawy przypadek opisuje jeden z użytkowników serwisu Reddit, który oddał uszkodzoną kartę do serwisu.

Zawyżona wycena serwisu

Chodzi o użytkownika Mulgoki, który niedawno kupił kartę graficzną ASUS GeForce RTX 4090 ROG STRIX Gaming White OC. Sprzęt działał bez zarzutu, jednak uwagę klienta przykuła niewielka usterka złącza zasilania – chodziło o wyłamany zatrzask w gnieździe, który blokował wtyczkę zasilania. W obawie przed znanymi problemami, użytkownik postanowił oddać kartę do serwisu producenta.

Serwis producenta wycenił naprawę na 3758,23 dolarów kanadyjskich (jakieś 2750 dolarów amerykańskich), co przewyższało wartość nowego sprzętu – GeForce RTX 4090 to jedna z topowych kart graficznych do gier, a takie modele kosztują około 2800 dolarów kanadyjskich (około 2000 dolarów amerykańskich).

Mulgoki poprosił o ponowną wycenę naprawy, a producent zaproponował zniżkę w wysokości 30 proc. na usługę serwisową. Uszkodzenie miało wpływać na funkcjonalność sprzętu i nie było objęte standardową gwarancją producenta. Klient ostatecznie nie zgodził się na taką propozycję.

Klient walczy o swoje prawa

Sprawa została opisana na platformie Reddit, a z temat został podchwycon przez branżowe media. Efekt? Z klientem skontaktowało się biuro producenta, które zaproponowało odkupienie karty graficznej za pełną kwotę. Niezadowolony klient zgodził się na taką propozycję.

Źródło: Reddit