Do czego można wykorzystać blisko 4 tysiące konsol PlayStation 4? Okazuje się, że wcale nie do kopania kryptowalut. Ukraińcy mieli jeszcze ciekawszy pomysł na biznes!

Kilka dni temu pisaliśmy o niecodziennym odkryciu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) – w jednym z opuszczonych magazynów, ujawniono 3800 konsol PlayStation 4 (i przy okazji masę procesorów i kart graficznych). Ukraińskie służby początkowo informowały o zarekwirowaniu sprzętu do kopania kryptowalut, ale w rzeczywistości służył on do innych celów.

Farma konsol PlayStation 4 służyła do farmienia botów w FIFA

Sprawie przyjrzeli się redaktorzy ukraińskiego serwisu Delo, którym nie pasowała historia o kopalni kryptowalut. Zagadka została rozwikłana w perfekcyjny sposób.



Przy ścianie można dostrzec masę pudełek z gier - to kluczowa poszlaka, która doprowadziła do rozwikłania zagadki farmy z konsolami PlayStation 4

Pierwszą poszlaką były tajemnicze pudełka z grami, które dostrzeżono na jednej z opublikowanych fotografii. Drugą, wątpliwa opłacalność interesu - konsole PlayStation 4 Slim nie oferują zbyt dobrych osiągów i nie wypadałyby zbyt dobrze w kopaniu kryptowalut (a już na pewno nie tak, jak ulepszone i niewiele droższe wersje PlayStation 4 Pro).

Ukraińscy dziennikarze zbadali temat u swoich źródeł. Szybko wyszło na jaw, że interes służył do... prowadzenia farmy botów w grze FIFA Ultimate Team (FUT).

Opracowany plan był wyjątkowo sprytny. Ukraińcy masowo zakładali konta na konsolach, a następnie programowali boty do symulowania normalnej rozgrywki (tzw. grindowania), dzięki czemu mogli zautomatyzować proces zdobywania wirtualnej waluty i kupować za nią unikalne przedmioty (tzw. loot boxy). Opłacalne konta następnie były odsprzedawane w wirtualnym sklepie.



Oferty sprzedaży kont z gry FIFA 4 Online

W Internecie kwitnie handel wymaksowanymi kontami – ceny tych lepszych dochodzą do 1500 – 2500 hrywien (czyli 220 – 360 złotych). Odsprzedaż kont z gry nie jest nielegalny. Zatrzymanym Ukraińcom postawiono jednak zarzut kradzieży prądu, który służył do zasilania konsol – interes co miesiąc generował straty w wysokości 5 – 7 mln hrywien (czyli około 700 tys – 1 mln złotych).

Źródło: Delo, SBU