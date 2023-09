Jedną z nowości zaprezentowanych podczas wtorkowej konferencji Wonderlust jest zegarek Apple Watch Ultra 2. generacji. Największą zmianą jest wprowadzenie bardziej wydajnego czipa S9, ale jest też kilka innych usprawnień.

Apple Watch Ultra 2

W przypadku zegarka Apple Watch Ultra 2. generacji powinniśmy raczej mówić o niewielkim odświeżeniu, a nie o nowym modelu. Warto jednak dodać, że dla niektórych użytkowników te na pierwszy rzut oka mało istotne zmiany mogą mieć spore znaczenie.

Tak jak w przypadku tańszych modeli, tutaj także wykorzystano nowy czip S9, który bazuje podobno na układzie A15 Bionic. Ma on zapewnić niezwykle płynne animacje w systemie watchOS 10. Analitycy twierdzili, że poprawi się czas pracy na baterii, ale ten nie uległ zmianie i wynosi 36 godzin w normalnym trybie i 72 w trybie oszczędzania baterii.

Apple Watch Ultra 2 - specyfikacja

Tak jak w przypadku zeszłorocznego zegarka, rozmiar koperty to 49 milimetrów, a wyświetlacz chroniony jest przez szkło szafirowe. Konstrukcja zgodna jest ze standardem militarnym MIL‑STD 810H, co zapewnia odporność na czynniki zewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne oraz ma klasę odporności IP6X.

Wodoodporność do 100 metrów sprawia, że zegarek przystosowany jest do pływania i nurkowania rekreacyjnego na głębokości do 40 metrów.

Zastosowany wyświetlacz to Retina OLED LTPO może pochwalić się jasnoscią wynoszącą aż 3000 nitów, czyli o 1000 więcej niż w przypadku ubiegłoroczenego modelu.

Podobnie jak zegarki Apple Watch Series 9 wyposażony został w pulsoksymetr, czujnik do monitorowania pracy serca i EKG oraz monitorowanie temperatury ciała z nadgarstka. Nadal możliwe będzie korzystanie z funkcji śledzenia cyklu menstruacyjnego.

Warto także wspomnieć o syrenie alarmowej o głośności 86 decybeli oraz czujniku GPS o podwójnej częstotliwości (L1 i L5) i stale aktywnym wysokościomierzu.

Apple Watch Ultra 2 - cena

Tak jak w poprzednim roku, zegarek Apple Watch Ultra 2 dostępny jest w jednej wersji kolorystycznej, ale do wyboru są trzy paski. Zegarek sprzedawany jest tylko w wersji GPS + Cellular, a zapłacić trzeba za niego 4499 złotych. Zamówienia składać można od wtorku, ale dystrybucja rozpocznie się 22 września.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.