Czekasz na premierę Cyberpunk 2077? Jeśli poza samą grą polujesz na akcesoria do niej nawiązujące to być może spodoba Ci się nowa kolekcja słuchawek SteelSeries inspirowana światem Cyberpunk 2077.

Poznajcie oficjalne słuchawki Cyberpunk 2077, podrasowane Arctis 1 Wireless

Pisząc kilka dni temu o konsoli Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition sugerowaliśmy, że powinno pojawić się sporo akcesoriów nawiązujących do wyczekiwanej gry studia CD Projekt RED. Długo nie musieliśmy czekać na przykłady. SteelSeries przygotowało limitowaną edycję słuchawek.

SteelSeries akcentuje, iż może określać się oficjalnym partnerem audio Cyberpunk 2077. We współpracy z CD Projekt RED opracowane zostały dwa modele słuchawek - Arctis 1 Wireless Xbox Johnny Silverhand Edition oraz Arctis 1 Wireless Netrunner Edition. Arctis 1 Wireless Johnny Silverhand Edition to oficjalne słuchawki Cyberpunk 2077. Zostały zainspirowane cyberramieniem bohatera, podczas gdy Arctis 1 Wireless Netrunner Edition nawiązują do jednej z umiejętności do zdobycia w trakcie rozgrywki.

Obydwa zaprezentowane modele Arctis 1 Wireless zostały wycenione na 585 złotych. Jedną z ich zalet, przechodząc już do strony technicznej, jest kompatybilność z wszystkimi platformami docelowymi gry, czyli PC oraz konsolami Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch.

Arasaka, Militech i Kang Tao, czyli akcesoria do słuchawek Arctis Pro

Współpraca z CD Projekt RED zaowocowała w tym przypadku czymś jeszcze. SteelSeries przygotowało też trzy zestawy akcesoriów do serii Arctis Pro. Ich design odwołuje się do trzech dużych korporacji ze świata gry - Arasaka, Militech i Kang Tao.

Wszystkie trzy zestawy zawierają opaskę pałąka, a także dwie magnetyczne nakładki na muszle. Są kompatybilne z modelami Arctis Pro, Arctis Pro + GameDAC oraz Arctis Pro Wireless. W tym przypadku należy nastawiać się na cenę 155 złotych.

Jak Wam się podobają? Zaprezentowane słuchawki oraz akcesoria już teraz dostępne są na oficjalnej stronie producenta.

