Wzięli 64 iPhone’y i zrobili teledysk. Efekt wyrywa z kapci

"Poświęciliśmy masę czasu i wysiłku, żebyś miał trzy minuty zachwytu w ciągu swojego dnia" - mówią twórcy nowego teledysku OK Go, który zachwycił samego Tima Cooka.

Amerykański zespół OK Go słynie z bardzo kreatywnego i innowacyjnego podejścia do kręcenia teledysków. Damian Kulash, który jest jednocześnie wokalistą i reżyserem grupy, lubuje się w kręceniu jednoujęciowych klipów, pełnych skomplikowanych choreografii, efektów wizualnych i pomysłowych scenografii.

"OK Go wie, jak stworzyć niesamowity teledysk!" - tak nowy klip skomentował na platformie X szef Apple’a, Tim Cook. Nic dziwnego. że akurat to wideo zwróciło jego uwagę.

Nowy teledysk OK Go nagrano z wykorzystaniem 64 iPhone’ów

Wspomniałem już, że teledyski OK Go często kręcone są na jednym ujęciu. Klip do utworu "A Stone Only Rolls Downhill" składa się z 64 idealnie dopasowanych długich ujęć, które następnie wyświetlono na 64 iPhone’ach i nagrano na jednym ujęciu za pomocą jeszcze jednego iPhone’a 16 Pro.

Poziom skomplikowania całego projektu powala. Na YouTubie, poza samym teledyskiem, wylądowało także wideo z planu, z którego możemy się dowiedzieć, że same przygotowania pochłonęły 577 godzin, a na kręcenie poświęcono 8 dni.

W ciągu pierwszych 5 dni teledysk "A Stone Only Rolls Downhill" wygenerował na YouTubie ponad 1,6 mln odsłon. Najpopularniejszy jak dotąd klip grupy - "This Too Shall Pass", na potrzeby którego zbudowano skomplikowaną maszyna Rube'a Goldberga - ma na koncie 75 mln odsłon.