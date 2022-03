Takiej okazji nie możesz przegapić. Pospiesz się, a telewizor Panasonic TX-55JZ1000E kupisz dziś w cenie zdecydowanie niższej niż zazwyczaj.

Telewizor Panasonic TX-55JZ1000E za 4499 zł ( 4949 zł )

Panasonic TX-55JZ1000E to niedoceniany telewizor OLED z 55-calowym wyświetlaczem. Stanowi ciekawą alternatywę dla B1 z oferty LG, tak jak on oferując odświeżanie 100/120 Hz, niezłą jakość obrazu, przekonujący HDR i przyzwoity dźwięk. Jedynym poważnym minusem jest nieco ubogi system Smart TV, ale Netflix, YouTube czy Amazon Prime Video działają bez problemu. Teraz możesz go kupić w najniższej cenie w historii.

Okazja dnia – krótko i na temat: Co? Telewizor OLED Panasonic TX-55JZ1000E o przekątnej 55 cali

Gdzie? W RTV EURO AGD

Za ile? Za 4499 zł

Do kiedy? do 13 marca 2022 roku lub do wyczerpania zapasów

Dla kogo? Dla wszystkich, z kodem 50ZL100322

