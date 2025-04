Najlepszy smartfon 2023 roku znów na topie. Galaxy S23 z ważną aktualizacją

Dobra wiadomość dla użytkowników Samsunga Galaxy S23. Aktualizacja do najnowszego Androida już dostępna. Mały ex-flagowiec wciąż jest niezłym smartfonem.

W niektórych latach trudno jest stwierdzić, który smartfon jest najlepszy. Dwa lata temu mieliśmy natomiast do czynienia z dość wyjątkową sytuacją. Wtedy wielu recenzentów okrzyknęło flagowego Samsunga Galaxy S23 najlepszym urządzeniem na rynku. Dziś polscy użytkownicy mogą pobrać aktualizację oprogramowania. Ex-topowy telefon koreańskiej marki dostaje nowe funkcje, a nawet może być ciekawym wyborem na rozsądny telefon w 2025 roku.

Samsung Galaxy S23 wreszcie doczekał się aktualizacji do Androida 15

W lutym 2023 roku do sprzedaży trafił Samsung Galaxy S23 w trzech wersjach. Wszystkie miały bardzo udany procesor - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, a do tego świetny zestaw obiektywów, dobry ekran i jakość wykonania na najwyższym poziomie. Poza dość powolnym ładowaniem (moc zaledwie 25 W) trudno było znaleźć jakąś wadę tego urządzenia. Samsung zobowiązał się też do dostarczania aktualizacji oprogramowania przez wiele lat. Okazało się jednak, że po premierze najnowszego Galaxy S25 (z Androidem 15 i nakładką One UI 7) starsze modele całkiem długo nie dostały aktualizacji. Wreszcie się to jednak zmieniło.

Cała seria Galaxy S23 (S23, S23+ i S23 Ultra) w Polsce i Europie otrzymała właśnie możliwość pobrania aktualizacji. U większości użytkowników dzieje się to automatycznie - wystarczy zaakceptować propozycję pobrania i instalacji nowej wersji systemu. Jeśli nie - wystarczy wejść w ustawienia systemowe i ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji. Wielkość pliku instalacyjnego to 5 GB, warto zatem pobrać go przez domową sieć Wi-Fi.

Nowe funkcje w Galaxy S23 po aktualizacji do Android 15

Dwuletni smartfon Samsunga dostał sporo nowości związanych z najnowszym oprogramowaniem. Wśród nich warto wyróżnić narzędzia dostępne w Galaxy AI:

transkrypcja rozmów oraz nagrań audio

wsparcie AI podczas pisania tekstów

AI wspierająca pracę z tekstem w aplikacjach

Zwolennicy mobilnego nagrywania filmów docenią opcję usuwania dźwięku z nagrań. Jest też dynamiczne sterowanie ustawieniami audio filmu. Aplikacja aparatu dostała zresztą odświeżony interfejs. Samsung ulepszył zoom, a w trybie “Pro” otrzymujemy dodatkowe narzędzia i ustawienia.

Kolejne nowości w Galaxy S23 to:

poprawki w trybie poziomym

nowy wygląd menu, ikon, czcionek

więcej opcji personalizacji, w tym nowe widżety i ikony

blokowanie niezabezpieczonych sieci bezprzewodowych Wi-Fi

lepsza ochrona baterii

kolejne dodatki w “Ułatwieniach dostępu”

koniec wsparcia dla sieci komórkowych 2G

poprawki bezpieczeństwa i wydajności

Czy warto kupić Samsunga Galaxy S23 w 2025 roku?

Samsung nieco nadszarpnął zaufanie swoich klientów. Obiecane aktualizacje oprogramowania nie pojawiają się tak szybko, jak byśmy tego oczekiwali. Możemy być natomiast pewni, że seria Galaxy S23 otrzyma nowe wersje systemu jeszcze przez jakiś czas. Czy dziś warto myśleć o zakupie takiego urządzenia? Moim zdaniem tak.

Podstawowy model Galaxy S23 kupimy dziś w cenie poniżej 2500 zł. W promocji niekiedy znajdziemy go natomiast znacznie taniej. Szukając konkurencji wśród najnowszych modeli smartfonów, znajdziemy właściwie tylko modele ze średniej półki. Samsung Galaxy S23 wciąż oferuje natomiast bardzo bogate wyposażenie - potrójny aparat, świetny ekran AMOLED 120 Hz, ładowanie bezprzewodowe, czy zestaw nowoczesnych systemów łączności. Ma metalowo-szklaną obudowę (IP68) i całkiem kompaktowe rozmiary (przekątna ekranu 6,1”). Dwuletni ex-flagowiec dalej oferuje dobrą wydajność i poradzi sobie ze wszystkimi grami i aplikacjami. Za około 4000 zł możemy natomiast kupić topową odmianę - Galaxy S23 Ultra. Tam znajdziemy m.in. dwa teleobiektywy, w tym jeden z 10-krotnym zbliżeniem optycznym. Smartfon jest o kilkadziesiąt procent tańszy od tegorocznego modelu Galaxy S25 Ultra. Kupno starszego flagowca jest zatem ciekawą alternatywą dla wyboru nowszego smartfona niższej klasy.

