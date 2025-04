Fan zawstydził producenta. Stworzył kartę graficzną Voodoo 4 do laptopa

Karta graficzna 3Dfx Voodoo 4 w laptopie? Oryginalnie, w czasie świetności firmy 3Dfm, o takich wynalazkach mogliśmy tylko marzyć, ale Daniel Simionescu stworzył specjalną wersję tej karty, którą można zamontować w laptopie.

Karty graficzne 3Dfx Voodoo w latach 90. zrewolucjonizowały rynek elektronicznej rozgrywki, oferując niespotykaną wcześniej jakość grafiki i płynność animacji. Choć firma 3Dfx ostatecznie została wykupiona przez NVIDIĘ, jej produkty do dziś mają wiernych fanów, którzy pielęgnują dziedzictwo Voodoo, tworząc własne, często unikalne konstrukcje.

Co powiedzielibyście na kartę graficzną Voodoo w laptopie? Chociaż taki projekt w czasach premiery Voodoo 4 był nie do pomyślenia, dziś dzięki zaangażowanej społeczności modderów staje się rzeczywistością. Daniel Simionescu (sdz) opracował specjalną wersję karty graficznej Voodoo 4, którą można zamontować w laptopie.

Karta graficzna Voodoo 4 w wersji do laptopa

Modder Daniel Simionescu (sdz) opracował specjalną płytkę drukowaną, wyposażoną w procesor graficzny 3Dfx VSA-100 połączony z 64 MB pamięci SDR, odzwierciedlając tym samym nigdy niewydaną kartę graficzną Voodoo 4 4800. Aby umożliwić działanie konstrukcji w formacie MXM, konieczne było zastosowanie dodatkowych komponentów: mostek PCI-PCI, układ FPGA, skaler rozdzielczośc mikrokontroler i układ zasilania.



Karta graficzna 3Dfx Voodoo 4 4800 w wersji pod AGP i MXM

Karta graficzna Voodoo 4 4800 w formacie MXM trafiła do YouTubera Omores, który do testów wybrał laptopa Dell Precision M4800 — model wyposażony w procesor Intel Haswell oraz, co najważniejsze, w gniazdo MXM.

Próby uruchomienia karty pod systemem Windows 98 zakończyły się jednak niepowodzeniem: BIOS laptopa odmówił użycia Voodoo 4 jako głównegj karty graficznej podczas rozruchu, a sam BIOS karty graficznej nie był zgodny ze standardem MXM. Ponadto laptop korzystał z białej listy akceptowanych kart graficznych. Aby obejść ten problem, YouTuber musiał zastosować ogólne sterowniki VBE (VESA BIOS Extensions), choć jak pokazano na filmie, mają one pewne ograniczenia.

Znacznie lepsze rezultaty udało się osiągnąć w systemie Windows XP — Omores bez większych problemów uruchomił m.in. benchmark 3DMark 2001 oraz grę Need for Speed Porsche Unleashed. W przypadku starszych gier wykorzystujących zastrzeżone API Glide od 3Dfx konieczne może być użycie specjalnych konwerterów.

Twórca karty nie planuje jej komercjalizacji, zamiast tego zamierza udostępnić projekt na zasadach open source. Pozwoli to innym entuzjastom stworzyć własne wersje karty Voodoo 4 4800 MXM do laptopów, a także rozwijać projekt na różne sposoby.