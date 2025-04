Koniec z przeglądaniem sklepów internetowych. ChatGPT zrobi to lepiej. Czyżby?

Nowa funkcja zakupowa w ChatGPT. Wyszukiwanie, porównywanie i kupowanie produktów online ma być prostsze. Znalazłem jednak kilka minusów.

Od czasu premiery ChatGPT wszystkie nowości OpenAI (twórcy popularnego chatbota) wzbudzają duże zainteresowanie. Kiedy dziś dowiedziałem się o ChatGPT Shopping, od razu pomyślałem, że może być przydatnym narzędziem. Sprawdźmy zatem, co oferuje nowa funkcja chatbota.

OpenAI ChatGPT Shopping

Cel stworzenia funkcji zakupowej w ChatGPT jest prosty. Chodzi o ułatwienie użytkownikom wyszukiwania produktów, porównywania ich, a nawet kupowania bezpośrednio w ChatGPT. Znalezione produkty są pokazywane w formie kart, a na nich zobaczymy obrazy, ceny, ocenę w formie gwiazdek i krótki opis z kluczowymi informacjami. ChatGPT Shopping pobiera przy tym dane z wielu źródeł - zarówno sklepów internetowych i platform (np. Amazon), ale także czyta recenzje.

Największą zaletą nowości od OpenAI ma być natomiast obiektywizm. Pokazane wyniki wyszukiwania nie są reklamami (jak choćby podpowiedzi przy wyszukiwaniu w Google). Wszystkie rekomendacje są organiczne i nie są sponsorowane przez producentów lub sklepy.

ChatGPT ma przy tym zapamiętywać preferencje konkretnego użytkownika. Oznacza to, że z czasem wyszukiwane produkty mogą coraz lepiej spełniać nasze oczekiwania. Nie kupimy natomiast nic w samym ChatGPT, ponieważ nie obsługuje on płatności. Po wybraniu jakiegoś produktu możemy natomiast trafić na stronę sklepu. Czy będzie to sklep z najniższą ceną, najlepszą renomą, czy dobrymi komentarzami dotychczasowych klientów? Ciężko powiedzieć. Obecnie OpenAI informuje, że współpracuje z “partnerami” (nie ujawniono, kim są), aby wyświetlać realne i aktualne ceny wyszukiwanych przez użytkownika produktów.

Jak skorzystać z ChatGPT Shopping?

Dziś sporo osób dobrze wie, jak korzystać z ChatGPT. Obsługa funkcji zakupowej niemal nie różni się od znanego już chatbota. Wciąż wpisujemy swoje zapytanie w oknie chatu, ale trzeba zrobić to na innej stronie - ChatGPT Shopping.

Możliwe jest wpisywanie zapytania tekstowe oraz wyszukiwanie głosowe. Jeśli ktoś korzysta z ChatGPT w aplikacji WhatsApp - funkcja zakupowa również będzie tam dostępna. Nowość pojawia się od 28 kwietnia 2025 r. i skorzystają z niej wszyscy użytkownicy - zarówno domowego, jak i płatnego ChatGPT. Podobnie do innych nowości od OpenAI, ChatGPT Shopping stopniowo trafi do kolejnych użytkowników.

Sprawdziłem, jak działa ChatGPT Shopping

Czytając o nowościach związanych z AI łatwo wpaść w zachwyt. Warto natomiast sprawdzić, jak działają w praktyce. Niekiedy wyniki są bowiem dalekie od oczekiwań. Obrazki generowane przez AI bywają dziwne, a wyszukane w ten sposób informacje - niezgodne z prawdą. A jak jest w przypadku zakupów w ChatGPT? Obecnie funkcja działa u mnie z pewnymi ograniczeniami. Nie widzę “kart produktów” z ich zdjęciami, czy możliwością przejścia do sklepu (być może nie ma jeszcze tej opcji w Polsce).

Zapytałem natomiast o pomoc w wyborze smartfona w cenie do 2700 zł, gdzie najważniejszymi aspektami są dla mnie dobra wydajność i kompaktowe rozmiary. Chatbot przedstawił mi trzy modele: Samsunga Galaxy S23 (ostatnio dostał aktualizację do Androida 15, ale tego ChatGPT jeszcze nie wie), iPhone 13 Mini oraz ASUS Zenfone 9. Wydaje się, że to dość dobrze wybrane propozycje. Gdy poprosiłem o wskazanie nowszych modeli, ChatGPT nieco zaszalał - pokazał mi modele, które jeszcze nie miały premiery (ale wyraźnie to zaznaczył) - OnePlus 13T, Oppo Reno 15 i Vivo S30 Pro Mini. Myślę, że osoba nie do końca rozeznana w świecie smartfonów po poświęceniu godziny na przeszukanie sieci mogłaby dojść do podobnych wniosków.

Źródło: OpenAI