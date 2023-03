OnePlus 11 Jupiter Rock doczekał się oficjalnej prezentacji. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami producenta, smartfon wyróżnia się designem oraz jakością wykonania.

OnePlus 11 Jupiter Rock oficjalnie zaprezentowany

OnePlus mocno podgrzewał atmosferę przed debiutem specjalnej wersji OnePlus 11. Dziś pokazał OnePlus 11 Jupiter Rock w pełnej krasie.

To model, który został zaprojektowany na wzór powierzchni Jowisza, największej planety w naszym Układzie Słonecznym. Co ciekawe, producent deklaruje, że każdy egzemplarz OnePlus 11 Jupiter Rock ma unikalny wzór na obudowie. Udało się to osiągnąć dzięki technologii „naturalnej ziarnistości” zapewniającej różne układy tekstur. Dodatkowo dochodzą tu do tego białe i czarne plamki, które są inspirowane odpowiednio diamentowym deszczem oraz meteorytami.

OnePlus nie mówi wprost o wykorzystanym materiale. Zapewnia, że w dotyku jest „tak chłodny i przyjazny dla skóry jak jadeit, który był pod wodą źródlaną od tysięcy lat”, a dodatkowo odporny na zarysowania i zabrudzenia. Proces produkcji takiej obudowy, wedle słów producenta, składa się z dziewięciu skomplikowanych etapów i pochłania zdecydowanie więcej czasu niż przygotowanie obudowy pokrytej taflą szkła.

rozwiń

Co skrywa wnętrze OnePlus 11 Jupiter Rock?

Zgodnie z przypuszczeniami, specyfikacja techniczna OnePlus 11 Jupiter Rock nie odbiega od tej z podstawowego wariantu smartfona. Chodzi więc o urządzenie z 6,7-calowym ekranem OLED 120 Hz, procesorem Snapdragon 8 Gen 2 i akumulatorem 5000 mAh z szybkim ładowaniem 100W.

OnePlus 11 Jupiter Rock będzie oferowany tylko w jednym, najbogatszym wariancie pamięciowym. Został wyposażony w 16 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej.

Cena i dostępność

Wbrew wcześniejszym plotkom, dostępność OnePlus 11 Jupiter Rock nie zostanie ograniczona do Chin. Potwierdzono dostępność także w Indiach, ale to czy urządzenie będzie oferowane w oficjalnej dystrybucji w Europie pozostaje zagadką.

W przeciwieństwie do ceny. OnePlus 11 Jupiter Rock ma kosztować 4899 juanów (w prostym przeliczeniu to ok. 3100 zł). Zainteresowani zakupem mogą być zadowoleni, ponieważ producent nie zwiększył ceny względem podstawowego wariantu.

Źródło: OnePlus