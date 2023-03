Firma Lenovo ogłosiła, że nie będzie już rozwijała smartfonów z linii Legion. Mobilni gracze muszą skierować wzrok na inne modele.

Lenovo kończy ze smartfonami dla graczy

Chociaż w ostatnim czasie smartfony do gier zyskały większe grono sympatyków, najwyraźniej wciąż nie jest ono wystarczająco duże aby pokryć oczekiwania sprzedażowe wszystkich producentów. Przekonuje się o tym Lenovo. Przedstawiciele chińskiej firmy potwierdzili dziś, że nie powstaną kolejne modele z gamingowej linii Legion.

Lenovo wycofuje się ze swoich telefonów do gier Legion z systemem Android w ramach szerszej transformacji biznesowej i konsolidacji portfolio. Jako lider w dziedzinie urządzeń i rozwiązań do gier, Lenovo jest zaangażowane w rozwijanie branży na wszystkich polach, ale najbardziej skupia się na tym co może przynieść największą wartość globalnej społeczności graczy.

Dlaczego smartfony Lenovo Legion muszą zniknać? I co dalej?

Część obserwatorów i analityków związanych z rynkiem mobilnym dopatruje się źródeł problemu w dostępności smartfonów Lenovo Legion. Nie zaistniały one w świadomości klientów poza Chinami. Tamtejszy rynek jest ogromny, ale nie zawsze wystarczający, co potwierdza się także w tym przypadku.

Inaczej wygląda sytuacja np. z laptopami gamingowymi. Tu wśród polecanych modeli bardzo często wymieniane są modele Lenovo Legion, także w kontekście europejskiego i polskiego rynku. W sektorze tego typu urządzeń producent planuje działać dalej. Warto mieć też na uwadze, że nie rezygnuje ze smartfonów całkowicie, jak swojego czasu LG.

Lenovo od kilku lat ma pod sobą przedsiębiorstwo Motorola Mobility i tym samym smartfony Motorola Moto. One też radzą sobie dobrze poza Chinami, mają zwolenników wśród czystego Androida. Wiele wskazuje na to, że Lenovo skupi się teraz właśnie na nich oraz specjalnych modelach ThinkPhone ukierunkowanych na bezpieczeństwo danych.

