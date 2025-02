Pobili własny rekord. OnePlus Watch 3 z wyjątkową baterią już w Polsce

OnePlus Watch 2 cechował się dotychczas najdłuższym czasem pracy ze wszystkich zegarków z systemem Wear OS. Wynik został właśnie poprawiony przez OnePlus Watcha 3.

OnePlus jako pierwszy wykorzystał technologię Google’a Hybrid OS interface, która wciąż jest nieobecna nawet w zegarkach Pixel Watch. Odpowiada ona za rozdzielanie procesów między dwoma systemami operacyjnymi i dwoma czipami.

Za działanie zaawansowanych funkcji i aplikacji Google’a odpowiada Wear OS napędzany przez Snapdragona W5. Z kolei podstawowymi funkcjami i czujnikami (w tym powiadomieniami czy monitorowaniem aktywności i snu) zarządza prostsze oprogramowanie i bardziej energooszczędny czip. Pozwoliło to na osiągnięcie czasów pracy nieosiągalnych dotychczas dla zegarków z tym systemem.

OnePlus Watch 3 ma jeszcze lepszą baterię

W tej generacji OnePlus zastosował baterię krzemowo-węglową o wyższej pojemności (631 zamiast 500 mAh) oraz bardziej energooszczędny procesor BES2800. Dzięki temu - w porównaniu z poprzednią generacją - OnePlus Watch 3 ma działać:

do 5 dni (zamiast 4) w trybie inteligentnym;

do 16 dni (zamiast 12) w trybie oszczędzania energii.

W przypadku systemu Wear OS 5 Google’a jest są to parametry rekordowe. Dla porównania deklarowany czas pracy Pixel Watcha 3 to 36 godzin, a w przypadku Galaxy Watcha Ultra jest to 100 godzin w trybie energooszczędnym, który dezaktywuje część kluczowych funkcji.

OnePlus Watch 3 wnosi także inne usprawnienia. Przede wszystkim:

ekran urósł z 1,43 do 1,5 cala;

koronka jest obracana i można ją wykorzystać do przewijania treści (w końcu!);

nowa funkcja Health Check-in pozwala w ciągu 60 sekund mierzy tętno, EKG, poziom tlenu we krwi, kondycję psychiczną, temperaturę nadgarstka, jakość snu oraz wiek naczyń krwionośnych;

rama otaczająca ekran jest tytanowa, co ma zwiększyć wytrzymałość całej konstrukcji.

OnePlus Watch 3 jest kompatybilny ze smartfonami z Androidem różnych marek, ale po sparowaniu z telefonami OnePlusa pojawiają się dodatkowe funkcje. Mowa o sterowaniu aparatu z poziomu zegarka czy zdalnym pilocie, który pozwala przewijać filmy na TikToku i YouTube Shorts bez dotykania telefonu.

OnePlus Watch 3 - ceny i dostępność w Polsce

OnePlus Watch 3 został wyceniony na 1499 zł. W ramach promocji startowej do 18 marca można go jednak kupić za 1299 zł.