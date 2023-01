OpenAI, firma stojąca za bardzo popularnym ostatnio ChatGPT, zaczyna myśleć nad tym, jak zacząć zarabiać na swoim narzędziu.

ChatGPT Professional - udostępniono listę oczekujących

OpenAI stworzyło narzędzie, które zafascynowało wiele osób oraz firm. Ciężko odmówić popularności chatbota, jednak aby był on darmowy, twórcy muszą płacić miliony dolarów miesięcznie. Nie powinno zatem dziwić, że OpenAI poszukuje funduszy (które najprawdopodobniej otrzyma między innymi od Microsoftu), ale też zastanawia się nad innymi sposobami zarabiania na swoim oprogramowaniu.

Na oficjalnym kanale firmowym na platformie Discord, OpenAI udostępniło listę oczekujących na coś, co firma nazywa „ChatGPT Professional”, czyli „eksperymentalną”, płatną wersję ChatGPT ze wszystkimi korzyściami, jakich można się spodziewać. Będzie on „zawsze dostępny”, zaoferuje „szybkie odpowiedzi” bez ograniczania przepustowości i zapewni użytkownikom „co najmniej” dwukrotnie większą dzienną liczbę odpowiedzi w porównaniu do darmowej wersji chatbota.

Zaczynamy myśleć o tym, jak zarabiać na ChatGPT. Naszym celem jest dalsze ulepszanie i utrzymywanie usługi, a monetyzacja jest jednym ze sposobów, które rozważamy, aby zapewnić jej długoterminową rentowność.

Kto może zapisać się na listę oczekujących?

Każdy może zapisać się na program pilotażowy ChatGPT Professional. Udostępniony formularz zawiera różne pytania, np. to w jaki sposób chce się korzystać z ChatGPT i jaka cena za usługę jest uczciwa. We wniosku znajduje się również zastrzeżenie o treści: „Proszę pamiętać, że jest to wczesny program eksperymentalny, który może ulec zmianie, a obecnie nie udostępniamy ogólnie płatnego dostępu pro”.

