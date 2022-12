Algorytmy sztucznej inteligencji popularnego chatbota ChatGPT stały się obiektem badania, które przygląda się ich skuteczności jako narzędzia do wykrywania wczesnych objawów choroby Alzheimera.

ChatGPT pod lupą wszystkich

Niezwykła popularność chatbota, który w ostatnim czasie podbił internet, trwa. Algorytmy stojące za jego niesamowitą elastycznością nadal są testowane przez rzesze ludzi, sztuczna inteligencja wykonuje pracę za człowieka, a niewykluczone, że zachwieje też pozycją wyszukiwarki Google. Zwrócili też na niego uwagę badacze z katedry bioinżynierii na Uniwersytecie Drexel, którzy twierdzą, że chatbot może pewnego dnia wspomóc lekarzy w wykrywaniu wczesnych stadiów choroby Alzheimera.

Naukowcy przeprowadzili testy, które wykazały, że program może identyfikować wskazówki zbierane podczas spontanicznej rozmowy z badanym i na tej podstawie konstruować w 80% poprawne prognozy dotyczące wczesnych stadiów demencji. W swojej pracy wskazali oni, zdolność algorytmu GPT-3 (jak nazywa się program stojący za chatbotem od OpenAI) do namierzania objawów upośledzenia mowy, które mogą być wczesnym wskaźnikiem zaburzeń neurodegeneracyjnych.

Jak GPT-3 to robi

Bieżące badania wskazują, że objawy poznawcze choroby Alzheimera mogą przejawiać się w zmianie sposobu wysławiania się. Najczęściej stosowane testy diagnostyczne poza takimi sprawdzającymi zdolności poznawcze pacjenta, obejmują cechy akustyczne, takie jak pauzy, artykulacja i jakość głosu. Dla badaczy te właśnie wskaźniki są bazą dla uczynienia z algorytmów przetwarzania języka naturalnego sprawnego narzędzia do diagnostyki.

GPT-3 to trzecia generacja oprogramowania firmy OpenAI o nazwie General Pretrained Transformer. Wykorzystuje ona algorytm głębokiego uczenia wyszkolony przez ogromne ilości danych uzyskanych z Internetu, ze szczególnym naciskiem na to, jakich słów użyć i w jaki sposób skonstruować zdanie, aby uzyskać odpowiedź podobną do ludzkiej. Szkolenie pozwala mu w zależności od potrzeb stworzyć prostą odpowiedź na pytanie, jak i napisać wiersz lub esej.

GPT-3 jest szczególnie dobry w przyswajaniu sobie baz danych i ich przetwarzaniu. Takie podejście do analizy języka sprawia, że jest dobrym kandydatem do identyfikacji subtelnych cech mowy, które mogą znamionować początek demencji. Naukowcy przekonali się o tym, trenując program zestawem transkryptów, stworzonym we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia. Dzięki temu algorytm mógł wytworzyć charakterystyczny profil mowy dla ludzi z początkami Alzheimera. Następnie wykorzystali to, czego maszyna się nauczyła, aby ponownie ją przeszkolić w kierunku badań przesiewowych demencji.

Aby przetestować program dali mu do przejrzenia dziesiątek transkryptów w celu wytypowania tych, które zostały stworzone przez osoby, u których rozwijała się choroba Alzheimera. Zespół porównał wyniki GPT-3 z inną metodą wykrywania Alzheimera zwana MMSE (Mini-Mental State Exam). Algorytm od OpenAI okazał się o 20% skuteczniejszy niż porównywana do niego metoda, co daje badaczom nadzieję na szybkie powstanie w oparciu o niego aplikacji internetowej, której pacjenci będą mogli użyć zarówno w domu, jak i w gabinecie lekarskim jako narzędzia do badań wstępnych.

Źródło: sciencedaily