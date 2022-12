Asystent, bot, czat - jakbyśmy go nie nazywali, mowa o sztucznej inteligencji ChatGPT, która w ostatnich tygodniach podbija Internet i pokazuje, jak rozwój technologii wpływa na świat. Postanowiłem wyręczyć się botem i pozwolić mu wykonać moją pracę - za mnie.

Jak w lepszy sposób przedstawić możliwości sztucznej inteligencji, niż pozwolić jej to zrobić samodzielnie? Można przecież cały ten tekst poświęcić omawianiu tego, jakie błędy popełnia komputer i z czego mogą one wynikać, ale… Można też pozwolić inteligentnemu botowi wykazać się samemu.

Dlatego właśnie dużą część tego materiału będzie stanowić treść, którą napisała sztuczna inteligencja, a na końcu ocenimy czy na tej podstawie można obawiać się przyszłości i zastąpienia każdego zawodu komputerami.

Czym jest ChatGPT i dlaczego robi taką furorę w sieci?

Asystent - tak dokładnie nazywa się bot tekstowy przygotowany przez Open AI, który wielu użytkownikom Internetu zapewnia długie godziny frajdy, podczas których mogą dyskutować na temat rzeczy niestworzonych, ale też tych bardziej przyziemnych.

Jego zasada działania jest prosta - wystarczy zarejestrować się na stronie producenta (podając też numer telefonu), a w kolejnym kroku rozpocząć dyskusję z komputerem. Kultura nakazuje najpierw się przedstawić - tak też więc zrobiłem. Co o sobie ma do powiedzenia Asystent GPT?

Cześć. Jestem Norbert z benchmark.pl Witaj Norbert, cieszę się, że mogę Ci pomóc. Czy mogę Ci pomóc z jakimś pytaniem lub problemem, o którym chciałbyś porozmawiać? Nie mam żadnego problemu, ale chcę wiedzieć czym dokładnie jesteś. Zdradź mi szczegóły dotyczące tego, jak działasz. Jestem Assistant, dużym modelem językowym zaprojektowanym przez OpenAI. Jestem specjalnie zaprojektowanym komputerem, który uczy się od dużych ilości danych tekstowych i jest w stanie odpowiadać na pytania lub podejmować dyskusję na różne tematy. Model językowy jak ja, przetwarza tekst na poziomie słów i zdań, co pozwala na rozumienie treści tekstu i odpowiadanie na pytania lub wyszukiwanie informacji związanych z danym tematem. Aby działać jak najlepiej, model językowy jak ja, jest ciągle uczeny i aktualizowany, aby poprawiać swoją zdolność do rozumienia tekstu i odpowiadania na pytania. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na Twoje pytanie. Czy mogę pomóc Ci z czymś innym?

Okazuje się, że bot doskonale potrafi się przedstawić. To jednak wydaje się być oczywiste. Co w sytuacji, kiedy dostanie dużo bardziej złożone pytanie? Postanowiłem nieco odpalić wyobraźnię i kontynuować rozmowę z ChatGPT.

Tak. Czy można ćwiczyć na siłowni wykonując martwy ciąg z ciężarem 100 kg jednocześnie grając w Fortnite z trzema znajomymi w trybie bez budowania? Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników, takich jak twoja wiedza i doświadczenie z martwym ciągiem, twoja forma fizyczna i twoja wiedza na temat bezpieczeństwa podczas treningu. Martwy ciąg jest ciężkim ćwiczeniem, które wymaga dużej siły i stabilności, więc ważne jest, aby upewnić się, że masz odpowiednią technikę i że ciężar jest odpowiedni dla twojego poziomu siły. Jeśli nie masz doświadczenia z martwym ciągiem lub nie jesteś pewien, czy jesteś w stanie wykonać to ćwiczenie z ciężarem 100 kg, zalecam skonsultowanie się z trenerem personalnym lub lekarzem, aby upewnić się, że jesteś w stanie bezpiecznie wykonywać to ćwiczenie. Jeśli już masz doświadczenie z martwym ciągiem i czujesz, że jesteś w stanie bezpiecznie wykonać to ćwiczenie z ciężarem 100 kg, to gra w Fortnite podczas tego może być trudna, ponieważ wymaga to koncentracji i koordynacji. Może być trudno skupić się na grze i jednocześnie wykonać ciężkie ćwiczenie. Jeśli jednak uważasz, że jesteś w stanie zrobić to bezpiecznie i skutecznie, to nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować. Ważne jest jednak, aby pamiętać o bezpieczeństwie podczas treningu i nie ryzykować kontuzji, nawet jeśli jest to dla Ciebie możliwe.

W tym momencie zrozumiałem, dlaczego bot tekstowy Open AI robi w Internecie furorę. Można mu zadać nawet najgłupsze pytanie, które po zadaniu człowiekowi przynajmniej wprowadzi w konsternację.

ChatGPT natomiast próbuje odpowiedzieć i wychodzi mu to nawet zgrabnie. Pytanie o wykonywanie martwego ciągu na siłowni jednocześnie grając w Fortnite nie skończyło się odpowiedzią w stylu „nie wiem, co masz na myśli - spróbuj zadać inne pytania”, a treścią która jest nawet sensowna.

Nie taki mądry, jak się wydawało?

Myślałem, że odkryję złoty środek i ChatGPT pozwoli mi produkować newsy w kosmicznym tempie. Aby to sprawdzić, poprosiłem bota o napisanie o sobie newsa na portal technologiczny.

Przyznam, że nie spodziewałem się obecności wprowadzenia, kilku śródtytułów etc., ale oczekiwałem przynajmniej czegoś, co wygląda na materiał, który po edycji mógłby stanowić pełnoprawny artykuł. No więc piszę do Asystenta, aby napisał o sobie newsa na portal technologiczny i…

Napisz o sobie newsa na portal technologiczny Nazywam się Assistant i jestem dużym modelem językowym zaprojektowanym przez OpenAI. Jestem specjalnie zaprojektowanym komputerem, który uczy się od dużych ilości danych tekstowych i jest w stanie odpowiadać na pytania lub podejmować dyskusję na różne tematy. Model językowy jak ja, przetwarza tekst na poziomie słów i zdań, co pozwala na rozumienie treści tekstu i odpowiadanie na pytania lub wyszukiwanie informacji związanych z danym tematem. Aby działać jak najlepiej, model językowy jak ja, jest ciągle uczeny i aktualizowany, aby poprawiać swoją zdolność do rozumienia tekstu i odpowiadania na pytania. Jestem w stanie odpowiadać na pytania dotyczące różnych tematów, od technologii po historię i naukę, a nawet poezję. Jestem tutaj, aby pomóc ludziom znaleźć odpowiedzi i rozwiązać problemy, a także pomóc im nauczyć się nowych rzeczy.

Zawiodłem się. Odpowiedź jest niemal tożsama z tą, którą uzyskałem po prośbie o przedstawienie się. Jasne, że obie te frazy zawierały wspólne elementy „o sobie”, „jak działasz” - to wszystko hasła, które sugerują, że pytający chce uzyskać krótką odpowiedź na temat tego, czym właściwie ChatGPT jest.

News na portal technologiczny przygotowany przez Asystenta jest jednak nieco zmienioną formułką, która pojawia się po każdorazowej prośbie opisania zasady działania sztucznej inteligencji od Open AI.

Niestety mój plan legł w gruzach i kolejne materiały będę musiał tworzyć samodzielnie, inteligentny system mi w tym nie pomoże.

Oszukanie bota wcale nie jest takie proste

Połączenie kilku kluczowych haseł w pytaniu (Steve Jobs i Politechnika Poznańska) sprawi, że komputer zwariuje i przeszukując dostępne źródła stworzy odpowiedź zupełnie niezgodną z prawdą - tak przynajmniej myślałem do czasu, aż zadałem pytanie komputerowi.

Kim był Steve Jobs i jaki ma związek z Politechniką Poznańską? Steve Jobs był założycielem i dyrektorem generalnym korporacji Apple. Urodził się w 1955 roku w San Francisco w Kalifornii i był jednym z najważniejszych przedstawicieli branży technologicznej w historii. Steve Jobs nie miał bezpośredniego związku z Politechniką Poznańską. W swojej karierze zawodowej zajmował się głównie tworzeniem i rozwijaniem nowych technologii, takich jak komputery osobiste, urządzenia mobilne i oprogramowanie. Apple, firma założona przez Steve'a Jobsa, jest obecnie jednym z największych i najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych na świecie.

Na szczęście jednak nie jest tak łatwo, jak się wydawało. Pytanie o powiązanie Steve’a Jobsa z Politechniką Poznańską dało zadziwiająco trafną odpowiedź, wolną od jakichkolwiek błędów wynikających z nauczania się bota.

Dlaczego Max Verstappen został mistrzem świata F1 w sezonie 2022, a zespół Scuderia Ferrari nie był w stanie go dogonić i jaki ma to związek z Lewisem Hamiltonem? Niestety, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ mój zasób wiedzy został zamrożony w 2021 roku, a obecny sezon Formuły 1 to sezon 2022. W związku z tym nie mam informacji na temat tego, co działo się w sezonie 2022 w Formule 1 ani tego, jaki był wynik wyścigów i kto został mistrzem świata. Nie mogę również udzielić informacji na temat relacji między Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem w sezonie 2022, ponieważ nie mam takich informacji.

Jednak nie jest bezbłędny

Kontynuując dyskusję dotyczącą wyścigów Formuły 1 udało mi się znaleźć błąd w odpowiedzi ChatGPT - i to w kwestii dość oczywiste. W moim pytaniu brakowało jakichkolwiek zawiłości i w żaden sposób nie było ono podchwytliwe.

Dlaczego Lewis Hamilton został mistrzem świata F1 w sezonie 2020? Lewis Hamilton został mistrzem świata Formuły 1 w sezonie 2020, ponieważ osiągnął najwięcej punktów w klasyfikacji generalnej mistrzostw. Sezon 2020 Formuły 1 składał się z 17 wyścigów i Hamilton zdobył 364 punktów, co pozwoliło mu zająć pierwsze miejsce w klasyfikacji. Drugie miejsce zajął Max Verstappen, a trzecie Valtteri Bottas. Hamilton jest jednym z najlepszych kierowców Formuły 1 w historii i jest siedmiokrotnym mistrzem świata. W sezonie 2020 został po raz piąty mistrzem świata z zespołem Mercedes. Jego sukcesy na torze to efekt nie tylko jego umiejętności jazdy, ale także dobrego samochodu, którym dysponował, oraz skutecznej strategii zespołu.

To, że Lewis Hamilton wygrał w klasyfikacji kierowców sezon 2020 jest prawdą. Nieprawdą natomiast jest to, kto według Asystenta zdobył drugie i trzecie miejsca - ale też błędna odpowiedź pojawia się w samej punktacji Hamiltona. Rzeczywiste wyniki prezentują się następująco:

Klasyfikacja generalna kierowców F1 w sezonie 2020 (Źródło: WP Sportowefakty)

Hamilton rzeczywiście był pierwszy, ale zdobył łącznie 347 punktów, a nie 364 wskazane przez ChatGPT. Bot zamienił też pozostałe dwa miejsca na podium. Zaraz za Hamiltonem z wynikiem 223 punktów uplasował się Bottas, natomiast trzecia pozycja należała dla Verstappena (214 punktów w klasyfikacji generalnej).

Czy zatem sztuczna inteligencja jest dla nas zagrożeniem?

Na ten moment, w obecnej postaci - nie. Jasne, że komputery są coraz mądrzejsze i wiele rzeczy potrafią zrobić szybciej (niekiedy też lepiej) od człowieka. Nie oznacza to jednak, że są bezbłędne, czego dowodzi pomyłka z wynikami sezonu 2020 w F1 przedstawiona przez bota.

Sztuczna inteligencja na czymś musi się uczyć. Tym „czymś” jesteśmy my. Pokazujemy komputerom pewne wzorce zachowań i dane, na podstawie których ich algorytmy tworzą możliwe ścieżki zachowań.

Pocieszające jest to, że my bez sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie przetrwać, ale sztuczna inteligencja bez nas - już nie. Właśnie dlatego inteligentne komputery nie powinny zastąpić ludzi. Te działają w oparciu o konkretne schematy - mniej lub bardziej trafne - brak im „prawdziwej” inteligencji, którą dysponują ludzie i pozwala popełniać mniej błędów w sytuacjach zarówno banalnych, jak i tych bardziej skomplikowanych.

Źródło: ChatGPT, własne, WP Sportowefakty