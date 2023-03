Opera otrzymała kolejną paczkę nowości. Wydaje się, że jedną z najważniejszych od dłuższego czasu, ponieważ wprowadzającą obsługę ChatGPT.

Opera też stawia na sztuczną inteligencję

Opera to jedna z najważniejszych przeglądarek internetowych znajdujących się w grupie pościgowej za niezmiennie najpopularniejszym Google Chrome. Jednocześnie ta, która ma miano oprogramowania posiadającego najwierniejsze grono sympatyków. Najnowsza aktualizacja nie będzie dla nich zaskoczeniem, ponieważ przynosi rozwiązania, o których twórcy wspominali w zeszłym miesiącu. Czy wprowadzone technologie pomogą przyciągnąć kolejnych użytkowników? To się dopiero okaże, ale nie ulega wątpliwości, że postawiono na bardzo gorący temat - ChatGPT.

Odmienić wrażenia z użytkowania Opery mają nie tylko obsługiwane ChatGPT i ChatSonic (narzędzie do generowania obrazów), do których szybki dostęp można uzyskać z poziomu bocznego panelu. Mocno zaakcentowano również nowość w postaci AI Prompts. Każdy zna opcję pozwalającą na zaznaczanie tekstu i wywołanie menu kontekstowego umożliwiającego np. kopiowanie czy wrzucenie zaznaczonej zawartości do wyszukiwarki. Sztuczna inteligencja daje znacznie większe możliwości.

AI Prompts może np. skrócić akapit, artykuł, a nawet całą stronę internetową lub wyjaśnić niezrozumiałe dla użytkownika treści. Pozwala też na szybkie stworzenie tweeta (także z różnego rodzaju akcentami, np. humorystycznym) czy znalezienie dokładniejszych informacji na dany temat w innym miejscu. Możliwości tego narzędzia oferowane na start mają być tylko przedsmakiem przed kolejnymi funkcjami planowanymi na przyszłość.

Opera z ChatGPT. Jak to działa?

Opera aktualizuje nie jedną, ale dwie przeglądarki

Nie tylko Opera staje się bogatsza o nowe funkcje. Tego samego mogą spodziewać się osoby korzystające z Opery GX, pierwszej tak zwanej gamingowej przeglądarki internetowej rozwijanej przez tego samego producenta.

Jeśli wierzyć zapewnieniom twórców, na wyżej wymienionych rozwiązaniach się nie skończy. W planach są kolejne nowości, w tym autorski silnik AI oparty na GPT.

„Nasze najnowsze rozwiązania są ekscytujące, ale nie zamierzamy zwalniać tempa! Zgodnie z reputacją globalnego innowatora rynku przeglądarek, pracujemy nad drugim etapem naszego programu AI, a także nad opracowaniem własnego silnika AI opartego na GPT. Czekajcie na dalsze informacje!”

Tym samym twórcy Opery dołączają do producentów przeglądarek i wyszukiwarek, którzy widzą świetlaną przyszłość w sztucznej inteligencji. Przykład Microsoft i dużego skoku popularności wyszukiwarki Bing, której udało się przebić barierę 100 milionów dziennie może zwiastować kolejne ruchy.

Źródło: opera