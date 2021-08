Zastanawiasz się, jaką przeglądarkę wybrać, jaka jest najszybsza? Nasz test pomoże Ci wskazać najlepszą. Sprawdźcie, jak poradziło sobie siedem najpopularniejszych przeglądarek internetowych w różnych testach.

Przeglądarką internetową na komputery, z której najczęściej korzystają Polacy jest Google Chrome. Jej udział wynosi prawie 60% ogółu.

Do przeprowadzenia testów wykorzystaliśmy 5 różnych benchmarków, które sprawdzają działanie przeglądarki pod kątem dziesiątek różnych kryteriów.

Pomiary były wykonywane w identycznych warunkach. Każda przeglądarka pracowała z domyślnymi ustawieniami, a w tle nie funkcjonowały żadne zbędne procesy.

Safari, wbrew pozorom, nie jest najlepszą przeglądarką na Mac OS.

Jaką przeglądarkę wybrać?

Przeglądarki internetowe, jakich na co dzień używa każdy z nas to zwykle kwestia gustu i przyzwyczajeń. Często jesteśmy na tyle przywiązani do jednego oprogramowania, że “przesiadka” na nowe rozwiązanie wydaje się trudna do zrealizowania.

Jak wynika z danych zbieranych przez portal statcounter.com - zdecydowana większość Polaków korzysta z Chrome. Sugerując się również Waszymi komentarzami - coraz większą popularnością może pochwalić się Edge.

Źródło danych: statcounter.com

Sprawdziliśmy zatem wydajność aż siedmiu najpopularniejszych w Polsce przeglądarek internetowych. Wykorzystaliśmy do tego testy syntetyczne (benchmarki), których wyniki w prosty sposób można ze sobą zestawić i porównać.

Jakie przeglądarki wzięły udział w teście?

Safari 14.0.1

Opera 78.0.4093.147

Chrome 92.0.4515.159

Edge 92.0.902.78

Firefox 91.0.1

Brave 1.28.106

Vivaldi 4.1.2369.21

Natomiast komputer, na którym przeprowadzano pomiary to MacBook Air z procesorem Intel Core i5 (1,8 GHz), 8 GB RAM (1600 MHz), z kartą graficzną Intel HD Graphics 6000 (1536 MB) i systemem operacyjnym macOS BigSur (11.0.1).

Test przeglądarek - pomiary w testach syntetycznych

Basemark Web 3.0

więcej=lepiej

Edge 521 Opera 430 Brave 428 Chrome 427 Vivaldi 400 Safari 375 Firefox 329

Basemark Web wykonuje 20 różnych testów, w których skład wchodzi m.in. generowanie grafiki, skalowanie mapy SVG etc. Na ich podstawie obliczany jest ogólny wynik, który im wyższy - tym lepszy. W naszym pomiarze najlepiej wypadł Edge, który uzyskał wynik istotnie lepszy od konkurencji. Pozostałe pozycje (za wyjątkiem niechlubnej, ostatniej pozycji dla Firefoxa) to dość zbliżone wyniki.

Jedyną przeglądarką, która nie ukończyła wszystkich testów w tym benchmarku była Safari - jej wynik został odpowiednio obniżony przez narzędzie testujące.

JetStream2

więcej=lepiej

Edge 90 Safari 89 Vivaldi 85 Opera 84 Brave 83 Chrome 81 Firefox 52

To kolejne narzędzie testujące, które składa się na kilka różnych benchmarków (m.in. algorytmy sortowania i zaawansowana arytmetyka). Testy JetStream2 w różnym stopniu obciążają urządzenie, a uzyskany z nich wynik bezpośrednio świadczy o szybkości uruchomienia przeglądarki i wykonywania kodu oraz ogólnej płynności działania.

W tym przypadku okazało się, że wyniki wszystkich przeglądarek są niemal identycznie. Pierwsze miejsce na podium znów zajmuje Edge. Drugi raz z rzędu najgorszej wypadł Firefox uzyskując tylko 52 punkty.

Speedometer 2.0

więcej=lepiej

Edge 76 Chrome 67 Opera 66 Brave 65 Vivaldi 64 Safari 63 Firefox 49

Wykorzystując wiele różnych frameworków (React, Ember, czy Angular), Speedometer 2.0 sprawdza responsywność interfejsu przeglądarki poprzez stałe dodawanie i usuwanie elementów na liście.

Kolejny raz Edge osiągnęło najlepszy wynik, a Firefox najgorszy. Pozostałe przeglądarki osiągnęły zbliżony wynik - od 67 punktów dla Chrome, do 63 dla Safari.

MotionMark 1.1

więcej=lepiej

Safari 365 Edge 189 Vivaldi 183 Chrome 179 Brave 173 Opera 165 Firefox 148

MotionMark jest benchmarkiem, który polega wyłącznie na generowaniu kształtów i obrazów w przeglądarce. Złożone animacje są coraz częściej spotykane na różnego rodzaju stronach internetowych, a ten test pozwala określić, jak wydaje jest konkretne oprogramowanie w przypadku wyświetlania tego rodzaju treści.

Safari wywalczyło tutaj pierwszą pozycję, która znacznie odbiega od pozostałych wyników. Z drugim najlepszym wynikiem uplasował się Edge, natomiast ostatni należy znów do Firefoxa.

ARES-6

mniej=lepiej

Safari 33 Vivaldi 35 Edge 37 Opera 39 Brave 40 Chrome 41 Firefox 82

Benchmark ARES-6 polega na pomiarze czasu (wyrażonym w ms), który jest potrzebny do uruchomienia różnych funkcji JavaScript. W związku z tym - mniejszy wynik jest lepszy.

Safari znów trafiło na pierwsze miejsce z wynikiem niewiele lepszym od konkurencji. Firefox kolejny raz trafia na sam koniec tabeli - z wynikiem ponad dwukrotnie gorszym od każdej konkurencyjnej przeglądarki.

Która przeglądarka jest najlepsza? Podsumowanie testu

Dla łatwiejszego zobrazowania, która przeglądarka jest najlepsza postanowiliśmy przyznać odpowiednią ocenę punktową za wynik uzyskany w każdym benchmarku. Za pierwsze miejsce w każdym z testów dodajemy 7 punktów, natomiast za ostatnie tylko 1. Podsumowanie wygląda następująco:

Test przeglądarek internetowych

więcej=lepiej

Edge 32 Safari 24 Vivaldi 22 Opera 21 Chrome 18 Brave 18 Firefox 5

Najlepszy wynik w testach syntetycznych osiągnął Edge. Jego wynik zauważalnie odstaje od konkurencji. Na drugim i trzecim miejscu podium trafiło Safari oraz Vivaldi. Negatywnie zaskoczył nas jednak Firefox, który w każdym benchmarku wypada zdecydowanie najgorzej.

Choć testy syntetyczne wskazały Edge jako najlepszą przeglądarkę pod względem wydajności, to pamiętajmy że ważne są również dodatkowe funkcje, które ułatwiają pracę - ale również interfejs oprogramowania.

Czy Safari to najlepsza przeglądarka na Mac OS?

Przed wykonaniem pomiarów zastanawiałem się, jak na tle przeglądarek wieloplatformowych wypadnie Safari dedykowane wyłącznie na urządzenia Apple.

Choć wyniki, które uzyskaliśmy w benchmarkach były bardzo dobre, to Safari na tle konkurencyjnej Opery, czy Vivaldi wcale nie jest najlepszą przeglądarką na Mac OS. Zdecydowanie lepiej w testach syntetycznych wypadł Edge - i jeśli zależy Wam na wydajności, to właśnie tę przeglądarkę polecamy zainstalować.

Dajcie znać w komentarzach, czym kierujecie się podczas wyboru przeglądarki - wydajnością, czy raczej przyzwyczajeniem i ogólnymi wrażeniami z użytkowania.