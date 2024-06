1 TB internetu za darmo w Orange Flex. Wystarczy zrobić jedną rzecz

Pomarańczowi ostro zaszaleli. Jeśli masz numer w Orange Flex, na wakacje możesz dostać nawet 11 razy więcej internetu niż przewiduje twój plan.

Promocja Orange zasługuje na uwagę z dwóch powodów. Po pierwsze - 1 TB to ilość zatrważająca, bo żeby zużyć tyle internetu należałoby pobierać 17 GB każdego dnia przez 2 miesiące. Po drugie - oferta pozbawiona jest haczyków typu “dostajesz X GB co X dni, co sumarycznie daje 1 TB”. Całą paczkę można zgarnąć od razu bez żadnych dopłat.

Ba - operator nawet potraktował wspomniane 1 TB całkiem dosłownie, bo do zgarnięcia jest nie 1000, ale dokładnie 1024 GB.

1 TB gratis w Orange Flex. Jak aktywować promocyjny pakiet?

Aby odebrać paczkę wystarczy:

uruchomić aplikację Orange Flex;

przejść do zakładki "Kody promocyjne" w sekcji "Mój profil";

użyć kodu TERALATO (wielkość liter ma znaczenie).

I tyle. Na wykorzystanie kodu użytkownicy mają czas do 31 sierpnia włącznie, a pakiet 1 TB będzie ważny 60 dni od momentu aktywacji. Jego aktualny stan można sprawdzić w zakładce "Twoje promo".

W najtańszym planie Orange Flex za 35 zł klienci mogą przesłać 45 GB danych miesięcznie. Oznacza to, że w ramach promocji 60-dniowa paczka zostaje powiększona ponad 11-krotnie.