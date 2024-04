5 powodów, dla których korzystam z Orange Flex

Wkrótce miną 4 lata, od kiedy przesiadłem się na Orange Flex. Jeszcze żadna oferta telekomunikacyjna nie dała mi aż tylu powodów do zadowolenia.

Płatna współpraca z Orange Polska

Największą zaletą Orange Flex jest – jak sama nazwa wskazuje – elastyczność, jaką daje połączenie najmocniejszych stron ofert na kartę oraz abonamentu. Przejdźmy jednak do konkretów.

W Orange Flex mogę wszystko załatwić w aplikacji

Orange Flex to – jeśli dobrze liczę – piąta oferta komórkowa w moim życiu. I zarazem pierwsza, która nie wymagała ode mnie ani jednej wizyty w salonie lub nawet rozmowy telefonicznej z konsultantem. Wszystkie sprawy załatwiam przez aplikację.

Za pomocą apki Orange Flex przeniosłem swój numer, sprawdzam liczbę pozostałych gigabajtów, przeskakuję między dostępnymi planami taryfowymi, opłacam subskrypcję, kupuję pakiety roamingowe czy aktywuję dodatkowe karty SIM. Aplikacja działa na praktycznie każdym smartfonie, bo jest dostępna w sklepach App Store, Google Play oraz AppGallery.

Z poziomu aplikacji możliwe jest wykonanie nawet najbardziej nieoczywistych operacji, które w innych okolicznościach wymagałyby wizyty w salonie. W styczniu 2024 Orange Flex jako pierwszy na rynku umożliwił wygodne przekazanie numeru innej osobie. Cały proces sprowadza się do kilku kliknięć w apce.

Orange Flex pozwala wykorzystać pełnię potencjału technologii eSIM

Możliwość korzystania z oferty komórkowej bez sięgania po fizyczną kartę SIM sama w sobie jest atutem nie do przecenienia. Wielu operatorów nakłada jednak absurdalne wymogi i ograniczenia, które marnotrawią potencjał tego rozwiązania. Tymczasem Orange Flex doskonale rozumie, o co w tym wszystkim chodzi.

eSIM w Orange Flex pozwala mi:

aktywować wirtualną kartę bezpośrednio z poziomu aplikacji;

używać tego samego numeru na kilku urządzeniach;

bezpłatnie i błyskawicznie wymienić wygenerowaną kartę w razie zmiany, zgubienia lub kradzieży telefonu;

korzystać z planu komórkowego na smartwatchu.

Można? Można.

MultiSIM w Orange Flex to jest to

Orange Flex umożliwia swobodne korzystanie z tego samego numeru na kilku urządzeniach jednocześnie. W zależności od wybranego planu możliwe jest zamówienie jednej, dwóch lub nawet trzech dodatkowych kart SIM. I – co istotne – mogą to być zarówno karty fizyczne, jak i eSIM.

Najbardziej oczywiste połączenie to ten sam numer na smartfonie, smartwatchu i tablecie, ale Orange Flex daje tutaj pełną dowolność, więc każdy może dopasować usługę do swojego scenariusza użycia. Ja z zawodowego obowiązku korzystam jednocześnie z Androida i iOS, a MultiSIM bardzo to ułatwia.

Orange Flex pozwala podróżować po świecie bez stresu

W aplikacji Orange Flex dostępne są liczne paczki roamingowe, które obejmują ponad 170 krajów na całym świecie. W przypadku wielu z nich ceny są mocno konkurencyjne, a model działania usługi sprawia, że wykupionego pakietu nie da się przekroczyć niechcący. Podróżowanie nie wiąże się więc z żadnymi obawami o rachunki.

Ile już słyszałem historii o tym, jak ktoś poleciał do Szwajcarii, Turcji czy Chin i – zapomniawszy aktywować pakiet roamingowy – nabił sobie trzycyfrowy rachunek lub wyzerował konto na kartę samym sprawdzeniem poczty. Z Orange Flex ten problem również nie istnieje.

Co miesiąc płacę z góry określoną kwotę za nielimitowane rozmowy i SMS-y oraz paczkę internetu w Polsce i w roamingu w UE. Pozostałe usługi aktywuję samodzielnie w apce i są opłacane z podpiętej karty płatniczej lub salda na koncie, o którego wysokości decyduję sam.

W Orange Flex płacę tylko za to, z czego korzystam

W ramach Orange Flex dostępnych jest kilka planów, a aplikacja pozwala swobodnie między nimi przeskakiwać.

Gdy są wakacje i dużo czasu spędzam poza domem, aktywuję plan z dużą ilością internetu. Gdy przychodzi zima i zaszywam się w domu, mogę zaoszczędzić i tymczasowo wskoczyć na plan tańszy. Pełna elastyczność, jakiej długookresowe umowy nie dają.

Najbardziej oszczędni mogą ponadto skorzystać z nowości, jaką jest subskrypcja roczna. Od 22 kwietnia plan 45 GB można będzie wykupić, płacąc opcjonalnie 350 zł za cały rok z góry, co daje 29,17 zł w skali miesiąca. Dzięki temu można zaoszczędzić aż 70 zł rocznie.

No i Klub Flex

Miało być pięć powodów, bo pięć to ładna liczba, ale właśnie przypomniałem sobie o szóstym.

Każdy subskrybent Orange Flex może - po wyrażeniu zgody w aplikacji - zostać członkiem Klubu Flex, który uprawnia do korzystania z licznych promocji. Każdego miesiąca na klientów czekają darmowe przejazdy taksówkami, zniżki na zakupy online i stacjonarnie czy rabaty, a nawet bezpłatne okresy próbne na różne usługi.

Tak naprawdę łowcy promocji mogą się zainteresować Orange Flex już tylko z tego względu, bo wartość bonusów przewyższa zazwyczaj koszt subskrypcji. A to przecież tylko jeden z wielu powodów.

