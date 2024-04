Orlen buduje elektrownię słoneczną. Gigant przejęty od Brytyjczyków

Orlen zajmie się budową farmy fotowoltaicznej w gminie Kotla na Dolnym Śląsku. Projekt został przejęty od brytyjskiego przedsiębiorstwa Lightsource bp. Elektrownia słoneczna będzie w stanie zasilić nawet 60 tys. gospodarstw domowych.

Energa Wytwarzanie, spółka z Grupy Orlen, do końca 2025 roku zrealizuje projekt budowy farmy fotowoltaicznej na Dolnym Śląsku. Obiekt ten ma powstać na terenie gminy Kotla w powiecie głogowskim na Dolnym Śląsku. Projekt farmy został pzrejęty przez Orlen od brytyjskiej firmy Lightsource bp. Ma być to jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce i największy tego rodzaju obiekt Orlenu w południowej Polsce.

Farma, której budowy podejmie się Orlen, będzie miała moc 130 MW z potencjałem do dalszej rozbduwoy do mocy 170 MW. Elektrownia słoneczna ma dzięki temu być w stanie zapewnić energię elektryczną niezbędną do zasilenia ok. 60 tys. gospodarstw domowych.

Wielka farma fotowoltaiczna na Dolnym Śląsku

Energa Wytwarzanie, jako spółka zależna Energi, przejęła spółkę celową, która posiadała prawa do budowy, wraz z kompletem pozwoleń. Orlen wskazał, że rozpoczęcie inwestycji planowane jest jeszcze w kwietniu tego roku. Dodatkowo, instalacja w pierwszym roku eksploatacji będzie w stanie wytworzyć ponad 145 GWh energii elektrycznej, z możliwością zwiększenia produkcji w przyszłości.

Obecnie, koncern posiada około 100 MW mocy zainstalowanej w 11 działających farmach fotowoltaicznych oraz mikroinstalacjach. Fotowoltaika jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju energetyki odnawialnej w Grupie Orlen. W ubiegłym roku, portfel aktywów wytwórczych koncernu powiększył się łącznie o 64 MW mocy zainstalowanej w źródłach fotowoltaicznych, zarówno przez rozbudowę istniejących mocy, jak i akwizycje projektów na różnych etapach rozwoju.

Wśród najważniejszych projektów inwestycyjnych Grupy Orlen znalazła się rozbudowa farm fotowoltaicznych Gryf, do 25 MW, oraz Wielbark, łącznie do 70 MW. Energa Wytwarzanie z Grupy ORLEN rozpoczęła również budowę farmy Mitra o mocy 65 MW.

Grupa Energa, będąca częścią Grupy Orlen, kontynuuje również proces akwizycji kolejnych instalacji OZE, w tym źródeł fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych. Do największych transakcji spółki należały umowy przedwstępne zawarte z Greenvolt i Lewandpol Holding, na projekty o łącznej mocy 393 MW.

Orlen podkreślił, że zgodnie z przyjętą strategią, do końca 2030 roku, Grupa Orlen będzie dysponować odnawialnymi źródłami energii o łącznej mocy ponad 9 GW. Źródła te obejmują m.in. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaikę, elektrownie wodne oraz jednostki wytwórcze na biogaz i biometan. Dodatkowo, Grupa Orlen planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 roku zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.