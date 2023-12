Ostatni moment na wymianę karty SIM. Padł termin

Jeżeli jesteś klientem Orange, to jest to ostatnia chwila, aby wymienić swoją kartę SIM i telefon na te, które są kompatybilne z nowszymi technologiami.

Decyzja o wyłączeniu sieci 3G przez Orange nie była niespodzianką. Firma zapowiedziała ten krok już w maju ubiegłego roku, choć pierwotnie planowano, że nastąpi to dopiero w latach 2024-2025. Jednak proces stopniowego wyłączania sieci 3G rozpoczął się już we wrześniu bieżącego roku.

Co to jest sieć 3G?

3G, czyli trzecia generacja sieci mobilnej, jest technologią, która nastąpiła po 2G, ale jest starsza od 4G LTE. Koncepcja trzeciej generacji sieci zrodziła się w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku, ale klienci polskich operatorów musieli czekać na jej wdrożenie aż do 2005 roku.

W porównaniu do 2G, sieć 3G oferowała lepszą jakość rozmów i dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 7,2 Mb/s. Z upływem czasu, w ramach sieci 3G, wprowadzono kolejne standardy, począwszy od UMTS, a skończywszy na HSPA-DC. Dzięki tym ulepszeniom, użytkownicy mogli korzystać z internetu mobilnego z maksymalną prędkością do 42 Mb/s.