Jaki telefon do 1500 zł warto kupić? Odpowiednio wybrany smartfon w tym budżecie może mieć wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, wydajny procesor i całkiem niezłe aparaty fotograficzne. Podpowiadamy, na który model postawić.

Dobry telefon do 1500 zł

Telefony do 1500 zł cieszą się w Polsce bardzo dużym zainteresowaniem. Trudno się dziwić, ponieważ to optymalny wybór dla większości osób. Nie każdego stać na najlepszy smartfon na rynku, a dodatkowo w praktyce nie każdy takiego potrzebuje, więc nie zawsze warto dopłacać. Z kolei tańsze telefony do 1000 zł nie będą oferować tego samego, co modele za 1500 zł. Różnice są tu naprawdę znaczące. Jeśli zastanawiacie się nad kupnem telefonu, który zapewni dobrą jakość i dużo funkcji za stosunkowo niewiele pieniędzy, to powinniście szukać w przedziale cenowym 1000 - 1500 zł. Osobom, które stwierdzą, że telefony z poniższego zestawienia wciąż stanowią dla nich za duży kompromis polecamy z kolei rozejrzeć się po naszym zestawieniu polecanych smartfonów do 2000 zł.

Jaki smartfon do 1500 zł? TOP 2024

Jaki telefon do 1500 zł? Na co zwracać uwagę?

W tym zestawieniu prezentujemy telefony dostępne w popularnych polskich sklepach. Głównie najnowsze, ale nie tylko. Niekiedy ciekawy może być smartfon np. sprzed roku, który na premierę kosztował ponad 2000 zł, a teraz dostępny jest znacznie taniej. Takie modele niekiedy zapewniają elementy normalnie niedostępne w tym budżecie, chociażby wodoszczelność czy OIS (optyczną stabilizację obrazu) w aparacie. Każdy powinien sam odpowiedzieć sobie na pytanie czy woli coś starszego, ale potencjalnie wydajniejszego i wciąż dobrego, czy raczej nowy model z najbardziej aktualnym oprogramowaniem i modną stylistyką.

Na co więc zwracać uwagę przy wyborze dobrego telefonu do 1500 zł? Klasycznie w przypadku telefonów z Androidem trzeba upewnić się, że ma wystarczającą pamięć RAM. W tej cenie warto stawiać na modele z 6 GB, zaletą będzie 8 GB lub więcej. Jeśli chodzi o pamięć masową, to absolutnym minimum są 64 GB, ale tak naprawdę za standard w tym segmencie wypada postrzegać już 128 GB. W niektórych przypadkach będzie można cieszyć się pamięcią 256 GB. Miejsce dla karty pamięci microSD zawsze jest dodatkowym atutem. Najlepiej jeśli jest oddzielne, a nie hybrydowe, czyli zamiast jednej karty SIM.

Wyświetlacz to kwestia gustu - jedni wolą większe (lepsze np. do filmów z YouTube lub Netflix), a inni mniejsze, bardziej poręczne i wygodniejsze w obsłudze dotykowej. Dobrze jednak by rozdzielczość była możliwie jak najwyższa (w tej cenie powinno być to Full HD+), podobnie jak jasność. Warto wyróżnić też modele z wyświetlaczami AMOLED i wyższą częstotliwością odświeżania. 90 Hz lub 120 Hz znacznie poprawia płynność animacji przy przewijaniu stron czy graniu.

Opisane tutaj smartfony mają podwójne, a nawet potrójne aparaty. Jakość zdjęć i filmów w tej klasie sprzętu to również ważna rzecz - wiele osób kładzie duży nacisk na dobry aparat w telefonie. Najlepiej przed zakupem sprawdzić recenzje danego telefonu i zapoznać się z przykładowymi zdjęciami i filmami. Same rozdzielczości matryc podawane w specyfikacjach nie mówią wiele. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że mimo wszystko nawet najlepszy smartfon do 1500 zł będzie odstawał od droższych modeli głównie pod względem możliwości foto-wideo.

Dla niektórych osób priorytetem jest to, by telefon działał szybko przez dłuższy czas i był dobrze zoptymalizowany. W takim przypadku warto rozważyć kupno telefonu z czystym Androidem, np. marki Motorola. Alternatywą byłby iPhone z systemem iOS, ale niestety będzie on znacznie droższy niż 1500 zł. Kolejną kwestią jest łączność. Coraz więcej osób przyznaje, że szybka łączność komórkowa 5G jest istotnym elementem telefonu, która staje się coraz bardziej popularna w tej klasie smartfonów. Przydatna jest też komunikacja zbliżeniowa NFC do płatności telefonem w sklepach (tak jak zwykłą kartą - wystarczy zbliżyć telefon do terminala płatniczego). Jak zawsze przyda się też nowoczesny Bluetooth (5.0 lub nowszy).

Ranking telefonów do 1500 zł

Poco X6 - wydajny telefon za 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Marka Poco od samego początku pozycjonowana jest jako ta, ku której wzrok kierować powinny osoby szukające stosunkowo niedrogich smartfonów o wydajności większej niż oferuje konkurencja. Poco X6 nie odbiega od takiego opisu, został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) oraz 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. To zestaw, który da sobie radę nawet w większości gier, przy których przyda się również ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku 240 Hz. Jego jasność maksymalna to aż 1800 nitów. Mocne strony Poco X6 to też bateria o pojemności 5100 mAh obsługująca szybkie ładowanie 67W. Z drugiej strony możliwości fotograficzne mogą nieco odstawać od najlepszych pod tym względem smartfonów z omawianego budżetu, chociaż główny obiektyw 64 Mpix ma OIS, więc to plus. Jakość wykonania Poco X6 jest dobra, ekran pokrywa szkło Corning Gorilla Glass Victus, a cała konstrukcja została zabezpieczona przed zachlapaniami (IP54). Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2712x1220 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 181 g

Samsung Galaxy A34 5G - wodoszczelny Samsung do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Osoby sympatyzujące z marką Samsung w tym budżecie mogą postawić na Galaxy A34 5G. To telefon, który mocno punktuje chociażby wysoką jakością wykonania i wodoszczelnością IP67, która w tym przedziale cenowym jest rzadkością. Ma też dobry wyświetlacz Super AMOLED z odświeżaniem 120 Hz i główny aparat z trzema obiektywami (szerokokątnym z OIS, ultraszerokokątnym i makro) pozwalający na robienie różnorodnych zdjęć. Umożliwia też rejestrowanie filmów w jakości 4K/30 fps zarówno z tyłu jak i z przodu. To odpowiedni wybór dla osób często oglądających filmy, bo poza odpowiednim do tego ekranem producent zadbał o głośniki stereo. Ma niezły procesor Mediatek Dimensity 1080 i 6 GB RAM, a także dual SIM i NFC. Pewien mankament to wolne ładowanie baterii (tylko 25W). Jeśli też (robi to naprawdę wiele osób) wpisujesz w Google frazę "samsung do 1500 zł", postaw na ten model. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 1080

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Xiaomi Redmi Note 13 Pro - dobry telefon do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,7/5 Xiaomi Redmi Note 13 Pro to przedstawiciel bardzo popularnej i lubianej linii telefonów z pogranicza niższej i średniej półki. W tym przypadku producent pokusił się o 6,67calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Taki panel dobrze sprawdza się nie tylko podczas obsługi systemu i prostych aplikacji, ale również podczas oglądania wideo czy grania. Kolory są ładne, a animacje płynne. Xiaomi Redmi Note 13 Pro ma procesor MediaTek Helio G99 Ultra i sporo pamięci (8 GB RAM + 256 GB UFS 2.2 na dane) i niezły aparat z obiektywem głównym 200 Mpix wspieranym OIS, szerokokątnym i makro. Producent zadbał też o głośniki stereo i baterię o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 67W. Smartfon ten posiada moduł NFC, a więc można nim płacić zbliżeniowo w sklepach, pozwala używać dwóch numerów telefonicznych (dual SIM) i podłączymy do niego klasyczne słuchawki przewodowe przez mini jack 3,5 mm. Obudowa jest tutaj szklana i zabezpiecza całą konstrukcję przed zachlapaniami (IP54). Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G99 Ultra

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 16 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 188 g

Motorola Moto G84 5G - telefon za 1500 zł i dużo pamięci Ocena benchmark.pl









4/5 Motorola Moto G84 5G spodoba się osobom lubiącym (niemal) czystego Androida. Bazuje na procesorze Qualcomm Snapdragon 695 (6 nm), a jednocześnie ma do zaoferowania duże zasoby pamięci. Producent zastosował w tym modelu aż 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2, które dodatkowo w razie konieczności można rozbudować o kartę microSD. Ekran to panel OLED Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz, który mierzy 6,5 cala. Bateria ma pojemność 5000 mAh zapewnia dobre czasy pracy, ale technologie ładowania są dość skromne - 30W przewodowo i brak opcji ładowania bezprzewodowego. Motorola Moto G84 5G swoim designem wyraźnie nawiązuje do droższych i wyżej pozycjonowanych propozycji tego producenta, też jest dostępna w ciekawych kolorach, a niektóre warianty posiadają obudowę z wykończeniem imitującym skórę wegańską. Jest odporna na zachlapania (IP54). Pracuje pod kontrolą systemu Android (w wersji 13) bez nakładki, ma Bluetooth 5.1, Wi-Fi, NFC, dual SIM (hybrydowy), OIS w głównym aparacie i głośniki stereo, pomimo obecności których nie zrezygnowano ze złącza słuchawkowego. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 6,55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 695

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 8 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 160 g Zobacz recenzję

realme 11 5G - telefon z dobrym aparatem do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,2/5 realme 11 5G przyciąga uwagę odważną kolorystyką oraz dużym modułem głównego aparatu, który wpisuje się w zapewnienia producenta, że realme 11 5G jest wyjątkowy głównie pod kątem fotografii oraz szybkości ładowania. Oczywiście biorąc pod uwagę tę półkę cenową. Ma podwójny główny aparat z obiektywami 108 Mpix (sensor Samsung ISOCELL HM6, który zapewni 3x zoom cyfrowy, ale bezstratny) oraz oczkiem 2 Mpix pomagający podczas wykonywania portretów. Obsługuje format DNG w trybie Pro. Bateria ma pojemność 5000 mAh i faktycznie może być szybko uzupełniania, bo smartfon obsługuje ładowanie SuperVOOC 67W. Co jeszcze oferuje? Duży ekran IPS 6,72 cala o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz, solidną wydajność zapewnianą przez procesor Mediatek Dimensity 6100+ i 8 GB RAM, 256 GB pamięci na dane, łączność w postaci Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 LE i NFC, dual SIM i wbudowane złącze słuchawkowe, chociaż nie ma głośników stereo. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,72 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 6100+

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 108 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 190 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

OPPO Reno11 F 5G - nowoczesny telefon do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,4/5 OPPO Reno11 F 5G to jeden z najnowszych smartfonów oferowanych w polskich sklepach. Na tle innych propozycji z naszego zestawienia wyróżnia się m.in. ponadprzeciętną wytrzymałością. Producent zadbał o obudowę spełniającą założenia certyfikatu IP65 świadczącego o zwiększonej odporności na pył i zachlapania. To cecha, która w tym przedziale cenowym zdarza się niezwykle rzadko. Przy procesorze Mediatek Dimensity 7050, 8 GB RAM i 256 GB szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 3.1 trudno powiedzieć cokolwiek złego o działaniu tego telefonu. Bardzo dobrze spisuje się na co dzień. Ekran to 6,7-calowy panel AMOLED o rozdzielczości (Full HD+) i z odświeżaniem 120 Hz. OPPO Reno11 F 5G ma też moduł do obsługi sieci 5G, niezły aparat główny 64 Mpix o przysłonie f/1.7 (pozostałe oczka wypadają skromniej) oraz aparat selfie 32 Mpix i solidną baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67W, zasilenie baterii od 0 do 100 procent zajmuje tu około 48 minut. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2412x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 7050

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 177 g

Najlepszy telefon do 1500 zł naszym zdaniem

Przed szereg wysuwa się tutaj Xiaomi Redmi Note 13 Pro. W aktualnej cenie oferuje naprawdę dobrą relację cena-możliwości, solidną specyfikację i niezłą jakość wykonania. Ma bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 120 Hz, solidny procesor i sporo pamięci, w tym pamięć wewnętrzną w dość szybkim standardzie UFS 2.2. Do tego obsługuje OIS w głównym aparacie, ma głośniki stereo i klasyczne złącze słuchawkowe oraz szybkie ładowanie baterii.

