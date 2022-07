Telefon dual SIM ma miejsca dla dwóch numerów telefonicznych. Można używać numeru prywatnego i służbowego w jednym smartfonie. W tym rankingu polecamy pięć dobrych smartfonów z dual SIM w różnych cenach.

Telefony dual SIM polecane w 2022 roku

W tym rankingu prezentujemy najlepsze telefony z dual SIM lub eSIM, w różnych cenach. Każdy z nich ma miejsce dla dwóch numerów, ale poza tym braliśmy pod uwagę wiele innych czynników. W końcu dobry smartfon musi też działać szybko, mieć niezłą baterię, dobre aparaty, odpowiednią pojemność pamięci i ogólnie dobrą relację ceny do możliwości. Znajdziecie tutaj zarówno tanie telefony za 700 zł, smartfony do 1500 zł, jak i najlepsze telefony flagowe.

Jaki telefon z dual SIM wybrać? Oto polecane modele:

Co to jest eSIM? Jak działa eSIM?

Embedded SIM czyli eSIM, to możliwość używania numeru telefonicznego bez umieszczania fizycznej karty SIM w urządzeniu. Numer telefonu jest zaprogramowany w układzie elektronicznym wewnątrz urządzenia, co poprawia bezpieczeństwo i eliminuje dodatkowe miejsce dla tradycyjnej karty SIM. Numer eSIM trudniej jest usunąć z telefonu w razie jego kradzieży, co może pomóc w zlokalizowaniu urządzenia. Numer eSIM można aktywować samemu w domu i łatwo przenosić np. z telefonu na smartwatch, bez przekładania karty. Ponadto. Aktywacja eSIM jest łatwa i ogranicza się jedynie do zeskanowania kodu QR otrzymanego od operatora (np. w aplikacji). Słowem eSIM jest bezpieczniejszy, łatwiejszy i nowocześniejszy od zwykłej karty SIM.

Co to jest dual SIM?

Dual SIM to funkcja telefonu umożliwiająca jednoczesne korzystanie z dwóch numerów telefonicznych. Nie musimy zatem nosić przy sobie dwóch smartfonów - wystarczy jeden. Jest to niesłychanie przydatne, bo możemy jednocześnie używać numeru prywatnego i służbowego.

Inną ciekawą opcją jest włożenie dwóch kart SIM, z których jedna oferuje np. nielimitowane rozmowy, a druga pełni funkcję dużego pakietu internetowego (prepaid). Taka konfiguracja spisuje się znakomicie w czasie długich podróży. Dual SIM przydaje się zatem nie tylko w telefonach firmowych, ale również prywatnych. Na szczęście jest on coraz popularniejszy, szczególnie wśród telefonów tanich i ze średniej klasy cenowej.

Warto jednak pamiętać, że w specyfikacjach smartfonów na stronach producentów lub w sklepach często podawane są różne rodzaje funkcji dual SIM. Na co zwracać szczególną uwagę? Dual SIM może być niezależny bądź hybrydowy. W tym drugim wariancie jeden ze slotów na kartę SIM jest stosowany zamiennie z kartą pamięci, co dla niektórych osób będzie mniej atrakcyjnym rozwiązaniem. Poza tym wyróżniamy trzy rodzaje Dual SIM ze względu na funkcjonowanie obydwu numerów.

Dual SIM Active (aktywny)

Jest to najlepszy i najbardziej godny polecenia rodzaj dual SIM. Smartfony z aktywnym dual SIM mają zazwyczaj dwie anteny do komunikacji komórkowej (LTE). Zaleta jest taka, że jeśli rozmawiamy z kimś przez jeden numer, a inna osoba zadzwoni na drugi, to możemy na chwilę zawiesić jedną rozmowę i rozpocząć drugą, a następnie znów wrócić do pierwszej. Opcja przydatna w wielu sytuacjach, choć nie każdej osobie będzie przydatna na co dzień, tym bardziej, że smartfon z aktywnym dual SIM może być nieco droższy. Dlatego warto wziąć również pod uwagę kolejne propozycje.

Dual SIM Standby (czuwanie)

Ten typ dual SIM jest spotykany w większości popularnych telefonów z miejscem na dwa numery. Nie wymaga dwóch anten i jest prostszy, a więc tańszy. Zasada działania jest nieco inna. Gdy nie prowadzimy rozmowy telefonicznej obie karty są aktywne i „nasłuchują” ewentualnych połączeń. Jeśli jednak rozmawiamy przez jeden z numerów, to drugi się dezaktywuje na czas trwania połączenia. Później ponownie się aktywuje automatycznie. Jeśli ktoś zadzwoni na nieaktywny numer, to dostanie informację, że jest on niedostępny.

Dual SIM Passive (pasywny)

Mamy w telefonie dwa numery i sami wybieramy który z nich ma być aktywny w danym momencie. Jest to opcja niezbyt wygodna, ale na szczęście coraz rzadziej spotykana we współczesnych smartfonach niż „Standby”. Nie jest godna polecenia. Jedną z odmian trybu pasywnego jest dual SIM Smart, w którym tylko jeden numer jest aktywny w danej chwili, ale telefon może przekierować rozmowę z drugiego numeru na pierwszy.

Przekonajmy się zatem jaki dobry smartfon dual SIM wybrać. Oto 10 ciekawych telefonów z dual SIM w różnych cenach. Zapraszam!

Telefony dual SIM warte zakupu

realme Narzo 50A Prime 4/64 GG - telefon dual SIM do 800 zł, oddzielny slot microSD Ocena benchmark.pl









3,8/5 Jeden z najbardziej interesujących smartfonów do 750 - 800 zł. Wyróżnia się choćby tym, że ma wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości Full HD+, co obecnie wcale nie jest oczywiste w tak tanich telefonach. Kolejną dużą zaletą jest aparat tylny 50 Mpx, który spisuje się lepiej od większości konkurentów w podobnej cenie. Docenić warto też akumulator 5000 mAh, wystarczający na około 2,5 dnia działania, a także dość szybką pamięć masową UFS 2.2, dzięki której aplikacje otwierają się sprawnie. Realme Narzo 50A Prime ma również ładną, nowoczesną obudowę, szybki czytnik linii papilarnych oraz oczywiście dual SIM. Za te pieniądze trzeba jednak oczekiwać kompromisów, takich jak np. słaby procesor i brak łączności zbliżeniowej NFC, do płatności w sklepach. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2412x1080 px

Procesor główny (nazwa) Unisoc T612

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 50 + 2 + 0.3 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 189 g

Redmi Note 11 4/64 GB - Xiaomi dual SIM do 900 zł, oddzielny slot microSD Ocena benchmark.pl









4,5/5 Za 900 zł ciężko jest kupić telefon bardziej opłacalny od Redmi Note 11. Jest tylko o 150 zł droższy od realme Narzo 50A Prime, a oferuje znacznie więce realnych korzyści. Dostajemy dobry wyświetlacz AMOLED 90 Hz, który świetnie nadaje się do oglądania filmów i zdjęć. Telefon radzi sobie z prostszymi grami i działa wystarczająco szybko jak na tę klasę cenową. Na pokładzie jest też NFC do płatności zbliżeniowych, uniwersalny pilot RTV (nadajnik IR), dwa głośniki stereo, oddzielne miejsce na kartę pamięci microSD i dobre aparaty z tyłu i z przodu. Akumulator wystarcza na 2 dni. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 680

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 50 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 179 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Samsung Galaxy A32 4/128 GB - Samsung dual SIM do 1000 zł, oddzielny slot microSD Ocena benchmark.pl









4,5/5 To tani Samsung z dual SIM i jasnym wyświetlaczem AMOLED Full HD+ 90 Hz, który w cenie poniżej 1000 zł jest dużą zaletą, bo zapewnia bardzo przyzwoitą jakość obrazu, szczególnie w filmach, grach i social mediach. Galaxy A32 ma też nowy system Android 12, całkiem dobry aparat główny 64 Mpx i przedni 20 Mpx. Do tego dostajemy solidną baterię 5000 mAh, na 1,5 - 2 dni działania i NFC do szybkich płatności w sklepach za pomocą telefonu. Galaxy A32 to zaskakująco dobry, uniwersalny, wszechstronny i tani telefon z dual SIM. Ma też oddzielne miejsce dla karty pamięci microSD. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G80

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 184 g

Samsung Galaxy M52 5G 6/128 GB - telefon z dual SIM z 5G do 1500 zł, hybrydowy slot microSD Ocena benchmark.pl









4,1/5 Galaxy M52 5G to smartfon tak dobry, że moim zdaniem będzie idealny dla 95% osób. Kosztuje około 1400 zł, a ma znakomity wyświetlacz AMOLED o wysokiej płynności obrazu 120 Hz. Takie odświeżanie w połączeniu z dobrym, nowoczesnym procesorem Snapdragon 778G sprawia, że Galaxy M52 5G nadaje się do gier i to wcale nie tylko tych najprostszych. Ten telefon jest całkiem wydajny, działa szybko oraz korzysta się z niego przyjemnie. Wyróżnia się tym, że pozwala nagrywać wideo 4K zarówno z tyłu, jak i z przodu. Robi też bardzo dobre zdjecia z obu stron. Ma Androida 12 z nowym OneUI 4, akumulator na 1,5 - 2 dni, szybki czytnik linii papilarnych, hybrydowy dual SIM i 6GB RAM. Samsung Galaxy M52 5G to bardzo opłacalny smartfon z dual SIM. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 778G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 12 +5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 175 g

POCO F4 5G - szybki smartfon z dual SIM do 2000 zł, bez slotu microSD Ocena benchmark.pl









4/5 A jeśli oprócz dwóch miejsc na karty SIM najważniejsza jest dla Ciebie szybkość i wydajność, to w cenie do 2000 zł jednym z najlepszych smartfonów jest POCO F4. Jego konkurentami są np. realme GT Neo 2, Motorola Edge 30 oraz Samsung Galaxy A53. Telefon POCO to oczywiście dzieło firmy Xiaomi, która jest dobrze znana na rynku polskim. Wyposażony jest w dobry procesor Snapdragon 870, który zapewnia wyższą wydajność w grach i aplikacjach, od Snapdragona 778G wykorzystywanego przez część konkurentów. POCO F4 występuje zarówno w wersji z 6 jak i 8 GB RAM, ale nawet ta tańsza działa bardzo sprawnie w większości sytuacji. Telefon nagrywa też wideo 4K 60 kl/s z tyłu, ze stabilizacją optyczną, ale tylko Full HD z przodu. Robi też dobrej jakości zdjęcia, ma NFC, bardzo szybki czytnik linii papilarnych z boku obudowy, działa około 1,5 dnia na baterii i ma szybkie ładowanie 67 W (w około 40 minut do pełna). Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 870

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 (f/1.79) z OIS + 8 (f/2.2) + 2 (f/2.4) Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 195 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Jaki telefon z dual SIM jest najlepszy?

Najbardziej warto kupić smartfon Samsung Galaxy M52 5G. Jest szybki, ma bardzo dobry wyświetlacz, robi świetne zdjęcia, nagrywa wideo 4K z przodu i z tyłu, ma najszybszy internet mobilny 5G i działa dość długo na baterii.