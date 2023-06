Co to jest i jak działa usługa eSIM?

Karta eSIM to alternatywa względem tradycyjnego, fizycznego nośnika. Jej aktywacja daje wiele korzyści, zwłaszcza gdy korzystasz z kilku numerów – nie musisz przechowywać i wozić ze sobą kilku tradycyjnych kart, które można łatwo zgubić.

Płatna współpraca z Whitepress

Sprawdź, co to jest eSIM i jakie zalety ma posiadanie takiej karty.

Jak działa karta SIM i jak ewoluowała na przestrzeni czasu?

Zanim pochylimy się nad kartą eSIM, najpierw wyjaśnijmy, czym jest tradycyjna karta SIM, która wciąż jest używana przez większość posiadaczy telefonów komórkowych. SIM to moduł w formie plastikowego nośnika, pozwalający zidentyfikować operatora, abonenta oraz numer telefonu.

Karta SIM jest:

wyposażona w mikroprocesor oraz niewielką pamięć wewnętrzną – umożliwia to zapisywanie na karcie SIM numerów telefonów czy wiadomości SMS,

komunikuje się ze smartfonem przez styki – możesz wykonywać i odbierać połączenia, pisać wiadomości tekstowe oraz łączyć się z internetem,

ma unikalny charakter dzięki numerowi indentyfikacyjnemu SSN, składającemu się z 19 lub 20 cyfr.

SIM początkowo była wielkości karty kredytowej. Stopniowo jej wymiary się zmniejszały i obecnie używane są trzy wielkości kart SIM:

mini-SIM – 25 mm x 15 mm x 0,76 mm,

– 25 mm x 15 mm x 0,76 mm, micro-SIM – 15 mm x 12 mm x 0,76 mm,

– 15 mm x 12 mm x 0,76 mm, nano-SIM – 12,3 mm x 8,8 mm x 0,67 mm.

Co to jest eSIM?

Karta eSIM (skrót od embedded SIM, co oznacza wbudowaną kartę SIM) to elektroniczny moduł, który w porównaniu do plastikowych nośników jest:

fabrycznie umieszczony w smartfonie, smartwatchu czy tablecie,

dostarczany użytkownikowi w formie cyfrowej, dlatego nie trzeba go fizycznie wkładać do telefonu.

Wirtualna karta SIM, obok plastikowego nośnika, może być wykorzystana jako DualSIM. Funkcja ta pozwala na obsługę dwóch kart SIM na jednym telefonie komórkowym, co jest korzystne na przykład wówczas, gdy codziennie korzystasz z numeru prywatnego oraz firmowego.

Gdzie kupić kartę eSIM? Czy można korzystać z karty eSIM bez zmiany operatora?

Karta eSIM może być zakupiona u jednego z operatorów komórkowych. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które potrzebują dodatkowego pakietu internetu. Jeśli wybierzesz wirtualną kartę eSIM T-Mobile, możesz:

zachować swój dotychczasowy numer i operatora,

zyskać bezpłatny dostęp do sieci 5G i cieszyć się darmowym internetem bez limitu prędkości oraz danych.

Umowa jest podpisywana na 90 dni – po tym okresie wygasa, a karta zostaje wyłączona. Taka oferta to idealny sposób na sprawdzenie, jak działa karta eSIM oraz jaką szybkość gwarantuje internet od T-Mobile.

Płatna współpraca z marką T-Mobile

Aby aktywować usługę eSIM, wystarczy:

zamówić kartę eSIM,

dodać ją do własnego telefonu i zainstalować, co zajmuje nie więcej niż kilka minut.

Przed skorzystaniem z karty eSIM T-Mobile sprawdź, czy Twój telefon ją obsługuje. Listę modeli znajdziesz na stronie internetowej operatora. Urządzenia kompatybilne z eSIM to między innymi modele Samsung Galaxy Watch 40mm LTE czy 44mm LTE, Apple iPad 10,9 (2022, 10.gen) oraz 12,9 Pro (2022, 6.gen), Apple Phone serii od 11 do 14, a także Huawei Watch 3 Active LTE.

Jakie korzyści daje karta eSIM?

Wirtualna karta eSIM to duży postęp w telekomunikacji i element cyfrowej rewolucji. Jeśli wybierzesz ją, użytkowanie smartfona czy tabletu stanie się łatwiejsze. Decyduje o tym to, że eSIM:

nie wymaga każdorazowego umieszczania w telefonie , na przykład przy zakupie nowego urządzenia – dzięki temu nie ma ryzyka, że dojdzie do uszkodzenia plastikowego nośnika albo zniszczenia tacki,

, na przykład przy zakupie nowego urządzenia – dzięki temu nie ma ryzyka, że dojdzie do uszkodzenia plastikowego nośnika albo zniszczenia tacki, jest wbudowana w urządzenie – sprawia to, że producenci mogą oferować smuklejsze i lżejsze smartfony, które są wygodniejsze w trakcie obsługi; zaoszczędzone miejsce można przeznaczyć na wydajniejszą baterię albo zupełnie nowe komponenty, zwiększające funkcjonalność sprzętu,

– sprawia to, że producenci mogą oferować smuklejsze i lżejsze smartfony, które są wygodniejsze w trakcie obsługi; zaoszczędzone miejsce można przeznaczyć na wydajniejszą baterię albo zupełnie nowe komponenty, zwiększające funkcjonalność sprzętu, może być aktywowana na wielu urządzeniach , bez konieczności przekładania modułu z jednego sprzętu do drugiego,

, bez konieczności przekładania modułu z jednego sprzętu do drugiego, to rozwiązanie ekologiczne, umożliwiające redukcję zużycia zasobów niezbędnych do produkcji plastikowych nośników.

Istotne jest też to, że wirtualna karta SIM do internetu i rozmów telefonicznych zwiększa bezpieczeństwo korzystania z telefonu czy tabletu – nie ma ryzyka zgubienia bądź kradzieży fizycznego modułu. Poza tym wirtualną kartę łatwiej zlokalizować, a jej usunięcie z urządzenia może być utrudnione, a nawet niemożliwe.

Brak tacki czyni smartfona oraz smartwatcha urządzeniami bardziej wytrzymałymi i odpornymi na kurz. Dużą zaletą jest też to, że za pomocą eSIM możesz wykupić i aktywować usługi zagranicznych operatorów, co przydaje się, jeśli dużo podróżujesz i chcesz uniknąć wysokich opłat roamingowych. Instalacja eSIM na tablecie czy w smartwatchu daje ponadto możliwość komunikacji z rodziną i znajomymi, gdy nie masz pod ręką telefonu.

Płatna współpraca z Whitepress